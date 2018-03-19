Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Балтийский флот (БФ), в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, для сбалансированного развития следует оснастить новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса «Лада» с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, считает бывший командующий БФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев

России ежегодно 19 марта отмечается День моряка-подводника. В этот день в 1906 году императорским указом в классификацию кораблей были включены субмарины, а в боевой состав российского военного флота на Балтике вошли два десятка подлодок. Шесть десятилетий назад отечественные подводные силы получили первый корабль с ядерной энергетической установкой «Ленинский комсомол» и стали атомными. Юбилей будет праздноваться 17 декабря 2018 года.

Нахождение атомных подводных лодок в акваториях Балтийского и Черного морей запрещено международными договорами.

Одна балтийская подлодка

"Балтийский флот, комплектовавшийся подводными лодками по остаточному принципу и в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, следует оснастить неатомными подводными кораблями проекта 677 класса «Лада» с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ)", — заявил РИА Новости в понедельник Валуев.

По его мнению, все флоты ВМФ России «должны развиваться синхронно и в зависимости от существующего потенциального противника».

"На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше Швеции . Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна", — полагает адмирал.

Он отметил, что «на Балтике развитие подводного флота организуется по остаточному принципу, и это неправильно».

По словам Валуева, надо проанализировать и оценить обстановку, выслушать предложения, прежде всего балтийцев, ветеранов-военачальников, и принять решение о развитии подводного флота на Балтийском море.

"С нуля создавать подводную составляющую очень трудно, потому что это и материальная часть, и подготовка экипажей, боевая подготовка, выполнение поставленных задач, то есть — масса проблем", — считает собеседник агентства.

По его информации, «сейчас на Балтике формально существует дивизион подводных лодок БФ в Кронштадте ». «В его составе находится единственная старая штатная лодка. Периодически дивизион пополнялся подводными лодками проекта 636.3, построенными на петербургских »Адмиралтейских верфях" , но только на время их испытаний в Балтийском море. Затем принятые в боевой состав ВМФ «Варшавянки» ушли в пункты постоянного базирования на Черноморский флот", — констатировал адмирал.

Субмарины для защиты Урала

Валуев подчеркнул, что самым скрытным родом сил Военно-морского флота России является подплав — «это десант, минные постановки, торпедные и ракетные атаки, то есть мощная сила в решении задач на море».

"У нас с Балтийского направления ожидается очень много объектов, которые выходят на позиции стрельбы, атаки, в частности, отряды боевых кораблей вероятного противника. Если они приблизятся к побережью России, их ракеты достанут до Урала. Для их нейтрализации недостаточно авиации, надводных кораблей, береговых ракетных войск и артиллерии. Прежде всего — это задача подводных лодок", — сказал собеседник РИА Новости.

"Считаю, что оснащение подводных сил ВМФ России новейшими неатомными субмаринами «Лада», которые будут иметь большой срок погружения, до 20 суток, следует начать с Балтийского флота", — заключил адмирал.

Скрытые неатомные

В настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи, наряду с атомными субмаринами, успешно решают дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) класса «Варшавянка» проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов «Калибр-ПЛ» по объектам международных террористов на территории Сирии

За незаметность «Варшавянку» в НАТО называют «черной дырой в океане». Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

На санкт-петербургских «Адмиралтейских верфях», где ранее была построена серия из шести ДЭПЛ третьего поколения проекта 636.3 для Черноморского флота под названиями «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино», 28 июля 2017 года началось строительство субмарин этого же проекта для базирования на Тихом океане. Первые ДЭПЛ для Тихоокеанского флота (ТОФ) получили названия «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов». Всего ТОФ должен получить шесть единиц проекта 636.3.

Воздухонезависимая «Лада»

Как ранее заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук , основным проектом для российского неатомного подплава станут субмарины типа «Лада»; серия этих кораблей «будет очень большой»; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подлодок анаэробными силовыми установками.

Российские ДЭПЛ проекта 677 типа «Лада» относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса «Калибр-ПЛ», торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами «Игла». Надводное водоизмещение корабля — около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения — до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода — более 20 узлов. Численность экипажа корабля составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии — «Санкт-Петербург» — была заложена на «Адмиралтейских верфях» в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 — «Кронштадт» — заложен в 2005 году, третий — «Великие Луки» — в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году.

Генеральный директор санкт-петербургских «Адмиралтейских верфей», строящих субмарины класса «Лада», Александр Бузаков ранее сообщил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет.

Подлодки типа «Лада» первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить ВНЭУ, главное преимущество которых — увеличение скрытности лодки. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время, как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса «Варшавянка» вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.