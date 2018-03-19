В Совфеде нет информации о планах России расширить группировку в Сирии

Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

"Насколько мне известно, нет такой информации, что Россия планирует рассмотреть вопрос об увеличении группировки. Сегодня в Сирии осталось то количество состава и военной техники, которое необходимо, чтобы обеспечивать безопасность наших военных баз и выполнять локальные задачи по поддержке боевых подразделений сирийских вооружённых сил в соответствии с теми международными договорённостями, которые подписала Россия", — заявил Клинцевич.

Согласно Конституции РФ, в ведении Совета Федерации находится вопрос использования ВС России за рубежом.

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