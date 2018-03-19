Ещё
В Совфеде нет информации о планах России расширить группировку в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде нет информации о планах России расширить группировку в Сирии 

РИА Новости 10 часов назад
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Совете Федерации нет информации о планах России увеличить группировку своих войск в Сирии в случае ухудшения обстановки в этой стране; оставшегося числа российских военнослужащих там достаточно для обеспечения безопасности российских баз и локальной поддержки боевых подразделений сирийских правительственных войск, заявил РИА Новости сенатор Франц Клинцевич.
Действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск, заявил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Насколько мне известно, нет такой информации, что Россия планирует рассмотреть вопрос об увеличении группировки. Сегодня в Сирии осталось то количество состава и военной техники, которое необходимо, чтобы обеспечивать безопасность наших военных баз и выполнять локальные задачи по поддержке боевых подразделений сирийских вооружённых сил в соответствии с теми международными договорённостями, которые подписала Россия", — заявил Клинцевич.
Согласно Конституции РФ, в ведении Совета Федерации находится вопрос использования ВС России за рубежом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Комплексы "Бал" и "Бастион" участвуют в учениях в Калининградской области Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот ВМФ будет совершенствовать ракетное оружие многоцелевых субмарин
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина465
«Перестаньте нас оскорблять»153
Германия нашла замену российскому газу556
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ9
Якубович обратился к Грудинину508
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение