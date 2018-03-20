Военнослужащие ЦВО на Урале впервые применили станции разведки «Соболятник» на учениях

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили на учениях в Челябинской области портативные радиолокационные станции разведки «Соболятник», которые недавно поступили на вооружение по гособоронзаказу (ГОЗ). Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе округа.

"Операторы новых разведывательных комплексов «Соболятник», которые в этом году поступили на вооружение по ГОЗ, отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время. Особое внимание во время учений на полигоне в Челябинской области уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника", — сказали в пресс-службе.

По данным ЦВО, в учениях приняли участие больше 500 военнослужащих разведывательных и артиллерийских подразделений.

Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.