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Военнослужащие ЦВО на Урале впервые применили станции разведки «Соболятник» на учениях
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Военнослужащие ЦВО на Урале впервые применили станции разведки «Соболятник» на учениях 

ТАСС 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые применили на учениях в Челябинской области портативные радиолокационные станции разведки «Соболятник», которые недавно поступили на вооружение по гособоронзаказу (ГОЗ). Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе округа.
"Операторы новых разведывательных комплексов «Соболятник», которые в этом году поступили на вооружение по ГОЗ, отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время. Особое внимание во время учений на полигоне в Челябинской области уделялось маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника", — сказали в пресс-службе.
По данным ЦВО, в учениях приняли участие больше 500 военнослужащих разведывательных и артиллерийских подразделений.
Станция «Соболятник» является многофункциональным средством обнаружения, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Обладает малыми габаритными и весовыми характеристиками, может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.
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