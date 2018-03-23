В Самарской области с военными автоинспекторами ЦВО проведено занятие по сопровождению колонн

В ходе мероприятий военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

Самарской области с сотрудниками военной автомобильной инспекции Центрального военного округа (ЦВО) проведено занятие по сопровождению автомобильных колонн.

В ходе мероприятий военнослужащие отработали движение в составе колонны с соблюдением скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

В мероприятии приняло участие более 50 военнослужащих на штатной технике, все водители получили практический опыт по перемещению колонн по дорогам общего пользования.