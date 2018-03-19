Сборы операторов разведывательных станций стартовали на полигонах ЦВО

На сборах особое внимание уделяется распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В подразделениях разведки на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) стартовали сборы с операторами разведывательных станций.

В ходе проведения мероприятия военнослужащие, стоящие на должностях операторов разведывательных станций «Соболятник», ПСНР-8, СБР-5, осваивают и нарабатывают навыки управления военной техникой. На сборах особое внимание уделяется распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

Сборы продлятся десять дней и завершатся сдачей зачетов по практическому применению разведывательных станций и комплексов.