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Сборы операторов разведывательных станций стартовали на полигонах ЦВО
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Сборы операторов разведывательных станций стартовали на полигонах ЦВО 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На сборах особое внимание уделяется распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
В подразделениях разведки на полигонах Центрального военного округа (ЦВО) стартовали сборы с операторами разведывательных станций.
В ходе проведения мероприятия военнослужащие, стоящие на должностях операторов разведывательных станций «Соболятник», ПСНР-8, СБР-5, осваивают и нарабатывают навыки управления военной техникой. На сборах особое внимание уделяется распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
Сборы продлятся десять дней и завершатся сдачей зачетов по практическому применению разведывательных станций и комплексов.
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