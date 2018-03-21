С мотострелками ЦВО проведено занятие на Тоцком полигоне по действиям в разведывательном дозоре

Военнослужащие выполнили движение по маршруту с максимальной скоростью, обход условных населенных пунктов, осмотр дозорными отделениями господствующих высот.

На Тоцком полигоне в Оренбургской области с мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) проведено занятие по действиям в разведывательном дозоре.

Военнослужащие отработали нормативы по тактической и специальной подготовке. Были выполнены такие действия как движение по маршруту с максимальной скоростью, обход условных населенных пунктов, осмотр дозорными отделениями господствующих высот.

При обнаружении условного противника мотострелки передавали их координаты на пункты управления, а затем совершали налет с целью получения развединформации.