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С мотострелками ЦВО проведено занятие на Тоцком полигоне по действиям в разведывательном дозоре
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С мотострелками ЦВО проведено занятие на Тоцком полигоне по действиям в разведывательном дозоре 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие выполнили движение по маршруту с максимальной скоростью, обход условных населенных пунктов, осмотр дозорными отделениями господствующих высот.
На Тоцком полигоне в Оренбургской области с мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа (ЦВО) проведено занятие по действиям в разведывательном дозоре.
Военнослужащие отработали нормативы по тактической и специальной подготовке. Были выполнены такие действия как движение по маршруту с максимальной скоростью, обход условных населенных пунктов, осмотр дозорными отделениями господствующих высот.
При обнаружении условного противника мотострелки передавали их координаты на пункты управления, а затем совершали налет с целью получения развединформации.
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