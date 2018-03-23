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На полигоне в Самарской области проведено занятие по маневренной обороне с мотострелками ЦВО
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На полигоне в Самарской области проведено занятие по маневренной обороне с мотострелками ЦВО 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В учебных мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 10 единиц военной техники.
В Самарской области на Рощинском полигоне с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа провели тактическое занятие по маневренной обороне.
В ходе мероприятий личный состав поразил движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, совершил смену огневых позиций, выполнил боевую стрельбу в дневное и ночное время из всех видов штатного стрелкового оружия, а также вооружения БТР-82АМ.
В занятиях приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 10 единиц военной техники.
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