На полигоне в Самарской области проведено занятие по маневренной обороне с мотострелками ЦВО 

В учебных мероприятиях приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 10 единиц военной техники.
В Самарской области на Рощинском полигоне с военнослужащими отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа провели тактическое занятие по маневренной обороне.
В ходе мероприятий личный состав поразил движущиеся и появляющиеся мишени, имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника, совершил смену огневых позиций, выполнил боевую стрельбу в дневное и ночное время из всех видов штатного стрелкового оружия, а также вооружения БТР-82АМ.
В занятиях приняли участие более 100 военнослужащих и было задействовано 10 единиц военной техники.