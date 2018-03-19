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МЧС проверит работу электросирен и громкоговорителей в Самарской области
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МЧС проверит работу электросирен и громкоговорителей в Самарской области 

63.ru 11 часов назад
Фото: 63.ru
В среду, 21 марта, в Самаре пройдут учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— В первую очередь необходимо проверить автоматизированную систему оповещения населения, — пояснил представитель ГУ МЧС по Самарской области. — Все устройства должны быть готовы к предстоящему паводку.
Запуск и тестирование оборудования начнутся в 10:00. Жителям напоминают, что при получении сигнала всем необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение.
Подобные учения проходят в 63 регионе каждый год. Как прошел запуск системы этой осенью, вы узнаете, посмотрев видео.
В Самаре завыли сирены
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