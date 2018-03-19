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Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин
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Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Оно завершилось выполнением экипажами кораблей артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.
В рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Сергей Колбасьев» и «Новочебоксарск», а также рейдового тральщика РТ-273 обезвредила учебные мины, поставленные условным противником.
В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.
Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.
Также в ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины.
Завершились маневры КТГ проведением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.
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