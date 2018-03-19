Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин

Оно завершилось выполнением экипажами кораблей артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.

В рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Сергей Колбасьев» и «Новочебоксарск», а также рейдового тральщика РТ-273 обезвредила учебные мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке подводной лодки и отряда кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Также в ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины.

Завершились маневры КТГ проведением комплекса артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям.