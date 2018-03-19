Azur Air переведет свои самолеты в госреестр воздушных судов РФ

Авиакомпания Azur Air стала первой авиакомпанией, принявшей решение о переводе значительного объема гражданского флота иностранного производства в госреестр воздушных судов РФ , сообщили в авиакомпании.

«Уже подана заявка в Росавиацию на регистрацию в национальном реестре двух самолетов Boeing 767-300, планирующихся к поступлению в парк авиакомпании в течение весны 2018 года. Всего в течение текущего года планируется перевод под российскую регистрацию порядка десяти лайнеров», — отметили в авиакомпании.

На сегодняшний день практически все суда иностранного производства, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии . Вопрос перевода гражданского флота иностранного производства под российскую юрисдикцию давно ставится на правительственном уровне.

В авиакомпании заявили, что после вступления в российский реестр, на фюзеляже самолетов вместо префиксов VP— и VQ-, обозначающих регистрацию в Бермудах, пассажиры увидят префикс RA-, а процедуры проверки летной годности воздушных судов перейдут от иностранных специалистов в российские центры сертификации экземпляра воздушных судов и Росавиацию.

В авиакомпании ожидают, что включение самолетов в национальный реестр должно принести определенный экономический эффект.

«На наш взгляд, сегодня в России уже созданы условия, позволяющие безболезненно начинать перевод воздушных судов иностранного производства под российскую юрисдикцию. Система поддержания летной годности в Российской Федерации гармонизирована с международными стандартами, в стране созданы и аккредитованы сертификационные центры для подтверждения работ в авиакомпаниях по поддержанию летной годности, соответствующую сертификацию прошли большое число отечественных и иностранных компаний, занимающихся техобслуживанием и ремонтом воздушных судов», — отметил новый гендиректор авиакомпании Юрий Стогний, генеральный директор авиакомпании Azur Air. Он был назначен в должность после проверки Росавиации 14 марта.

В начале февраля руководитель Росавиации Александр Нерадько сказал журналистам, что ведомство предлагает ввести обязательную регистрацию российских самолетов в России.

«Ведущими пятнадцатью авиакомпаниями нашей страны эксплуатируется 644 воздушных судна. Из них только 12 находятся в собственности авиакомпаний. Остальные находятся в лизинге. Когда у тебя в собственности ничего нет, то решение многих вопросов может быть гораздо более легкомысленным. Если твои воздушные суда находятся не под юрисдикцией государства, где ты ведешь бизнес мало, что помешает изменить модель бизнеса, уйти в другую отрасль? Ничего не держит. Это говорит о том, что необходимо принимать большой комплекс мер, чтобы авиабизнес почувствовал свою ответственность. Это и возращение воздушных судов под юрисдикцию РФ, и другие меры», — сказал он.

Глава Росавиации отметил, что если не принять такие меры, то Россия может вообще остаться без флота.

«Возможно эти меры не популярны. Но если суда не в собственности авиакомпаний, мы вообще можем остаться без воздушного флота», — отмечал он.