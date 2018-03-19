В Хабаровском крае экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 управляемыми ракетами уничтожили подземные бункеры условного противника

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава, в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».

Хабаровском крае на авиационном полигоне летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения Восточного военного округа учились уничтожать подземные бункеры условного противника.

В ходе летно-тактического учения экипажи боевых самолетов выполнили практические пуски высокоточных управляемых ракет класса «воздух-поверхность».

Также экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки.

Особенностью данного ЛТУ стало применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава, в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».