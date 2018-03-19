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В Хабаровском крае экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 управляемыми ракетами уничтожили подземные бункеры условного противника
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В Хабаровском крае экипажи новейших бомбардировщиков Су-34 управляемыми ракетами уничтожили подземные бункеры условного противника 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава, в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».
В Хабаровском крае на авиационном полигоне летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения Восточного военного округа учились уничтожать подземные бункеры условного противника.
В ходе летно-тактического учения экипажи боевых самолетов выполнили практические пуски высокоточных управляемых ракет класса «воздух-поверхность».
Также экипажи бомбардировщиков Су-24М отработали задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки.
Особенностью данного ЛТУ стало применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника.
Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава, в том числе и при подготовке к участию в конкурсе «Авиадартс».
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