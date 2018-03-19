Умер советский летчик-испытатель Георгий Мосолов 

Заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Константинович Мосолов скончался на 92-м году жизни. Об этом говорится в сообщении АО "Российская самолетостроительная корпорация «МиГ», поступившем в "Газету.Ru".
Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда.
"От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате", — заявил генеральный директор АО «РСК „МиГ“ Илья Тарасенко.
За время работы Георгий Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Он неоднократно попадал в сложнейшие условия и, благодаря хладнокровию и умению, всегда сохранял опытные машины. Проводил главным образом испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.