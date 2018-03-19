Ещё
Эскадрилья бомбардировщиков Су-34 ЗВО переброшена на оперативный аэродром в Тверской области для поражения целей бетонобойными бомбами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эскадрилья бомбардировщиков Су-34 ЗВО переброшена на оперативный аэродром в Тверской области для поражения целей бетонобойными бомбами 

ТК «Звезда» 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, в ходе проведения активной фазы учения летчики Су-34 отработают задачи по противодействию наземным силами РЭБ, выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ.
В Воронежской области экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) были подняты по тревоге и приступили к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках двустороннего летно-тактического учения.
Бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учения преодолеют свыше 500 км беспосадочного перелета до оперативного аэродрома в Тверской области, совершат дозаправку и вылет для отработки боевых задач на полигоне.
В ходе проведения активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силами РЭБ, выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ и совершат практическое бомбометание бетонобойными бомбами «Бетаб-500», позволяющими уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры.
Всего в ходе учения задействовано более 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 спецмашин связи, РЭБ, РЛС, а также около 200 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков ЗВО.
ТК «Звезда»: последние новости
Береговые комплексы «Бал» и «Бастион» провели электронные пуски в Калининградской области Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы Ко Дню моряка-подводника ВМФ России Центральный военно-морской музей подготовил две плоскостные выставки, посвященные 60-летию атомного подводного флота России.
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» простился с Южным газовым коридором11
В США отреагировали на победу Путина496
Что ждет уклонистов от объявленных президентом военных сборов18
Депортация журналистов с Украины: реакция ОБСЕ13
Германия нашла замену российскому газу560
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение