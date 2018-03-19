Эскадрилья бомбардировщиков Су-34 ЗВО переброшена на оперативный аэродром в Тверской области для поражения целей бетонобойными бомбами

Кроме того, в ходе проведения активной фазы учения летчики Су-34 отработают задачи по противодействию наземным силами РЭБ, выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ.

Воронежской области экипажи оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) были подняты по тревоге и приступили к перебазированию на оперативные аэродромы в рамках двустороннего летно-тактического учения.

Бомбардировщики Су-34 в ходе первого этапа учения преодолеют свыше 500 км беспосадочного перелета до оперативного аэродрома в Тверской области , совершат дозаправку и вылет для отработки боевых задач на полигоне.

В ходе проведения активной фазы учения летчики отработают задачи по противодействию наземным силами РЭБ, выполнят элементы воздушного боя с экипажами истребителей Су-30СМ и совершат практическое бомбометание бетонобойными бомбами «Бетаб-500», позволяющими уничтожить укрепленные подземные командные пункты и бункеры.

Всего в ходе учения задействовано более 10 самолетов оперативно-тактической авиации ЗВО, свыше 60 спецмашин связи, РЭБ, РЛС, а также около 200 военнослужащих летного и технического состава Воронежского, Курского и Тверского авиационных полков ЗВО.