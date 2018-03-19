Видео испытаний новых БМПТ «Терминатор» для Минобороны появилось в Сети

На официальной странице корпорации «Уралвагозавод» опубликовано видео испытаний боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для Минобороны РФ

В сообщении компании говорится, что испытания БМПТ подходят к концу — на них осталось установить контейнеры и покрасить.

Машины получили новые гусеницы, которые начали производить на Омском заводе транспортного машиностроения . «Особенность лент — в их долговечности и скоростных характеристиках», — говорится в сообщении.

БМПТ-72 или «Терминатор» — боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.

Ранее сообщалось, что первая опытная партия этих машин начнет поступать в войска в марте текущего года.