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Видео испытаний новых БМПТ «Терминатор» для Минобороны появилось в Сети
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Видео испытаний новых БМПТ «Терминатор» для Минобороны появилось в Сети 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На официальной странице корпорации «Уралвагозавод» опубликовано видео испытаний боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» для Минобороны РФ.
В сообщении компании говорится, что испытания БМПТ подходят к концу — на них осталось установить контейнеры и покрасить.
Машины получили новые гусеницы, которые начали производить на Омском заводе транспортного машиностроения. «Особенность лент — в их долговечности и скоростных характеристиках», — говорится в сообщении.
БМПТ-72 или «Терминатор» — боевая машина огневой поддержки танков, созданная на базе шасси танка Т-72 для уничтожения огневых точек, фортификационных сооружений противника, пехоты, применяющей гранатометы и противотанковые комплексы.
Ранее сообщалось, что первая опытная партия этих машин начнет поступать в войска в марте текущего года.
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