Россия вооружится «Терминатором» нового поколения

Очевидно, Минобороны РФ гораздо больше заинтересовано в новых боевых машинах огневой поддержки, чем считали ранее. В 2017 году был заключен первый контракт на поставку армии «Терминаторов», что многие сочли странным и неожиданным. Эксперты указывали на и так слишком «разношерстный» парк бронетехники, которую эксплуатирует армия РФ . Речь, в частности, идет сразу о нескольких основных боевых танках.

Однако, судя по всему, сложности с унификацией не пугают российских военных. О решении принять на вооружение новое поколение российского БМОП заявил агентству «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. «Принципиальное решение… принято. В ближайшее время ожидается подписание соответствующих документов», — отметил он. Официального подтверждения этому пока нет. Возможно, решение о закупке машины обусловлено успешными испытаниями в боевых условиях в Сирии

БМПТ-72 / ©Vitaly V. Kuzmin

Стоит отметить путаницу, связанную с несколькими моделями «Терминатора». Предыдущее поколение еще на момент начала разработки получило обозначение «Объект 199». Первым заказчиком данной машины стал Казахстан . Отличительной ее особенностью стал большой экипаж, в состав которого входит пять человек. В новой версии, обозначаемой БМПТ-72, или «Терминатор-2», экипаж сократили до трех человек.

Добавим, что кроме «Терминатора» и «Терминатора-2» в будущем может появиться серийная версия совершенно нового «Терминатора-3», который будет выполнен на базе тяжелой гусеничной платформы «Армата». По мнению экспертов, будущее этой машины выглядит достаточно туманным с учетом ее предполагаемой высокой цены.

БМПТ-72 выполнена на основе танка Т-72. Машина вооружена двумя 30-мм автоматическими орудиями 2А42, одним 7,62-мм пулеметом ПКТМ и противотанковыми управляемыми ракетами. Мощное оружие позволяет эффективно бороться с танками, боевыми машинами пехоты и бронетранспортерами. «Терминатор-2» можно применять для уничтожения огневых точек и фортификационных сооружений.