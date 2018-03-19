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Роскомнадзор отработает обеспечение радиоконтроля для проведения матча «Россия-Бразилия»
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Роскомнадзор отработает обеспечение радиоконтроля для проведения матча «Россия-Бразилия» 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отработает комплекс мероприятий радиоконтроля во время матча «Россия-Бразилия», сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«В рамках подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой отработает радиоконтрольные мероприятия по обеспечению беспомеховой работы радиоэлектронных средств организаторов и гостей соревнований на товарищеском матче «Россия-Бразилия», который пройдет 23 марта на стадионе «Лужники», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты проведут оценку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, поиск источников недопустимых радиопомех, а также не разрешенных для использования радиоэлектронных средств. В ходе мероприятий будут задействованы стационарные и мобильные комплексы радиоконтроля, специальные средства измерений, находящиеся в распоряжении работников групп объектового контроля. Управление силами и средствами радиоконтроля, взаимодействие со всеми заинтересованными структурами будет осуществляться из пункта управления радиоконтролем. Практический опыт, полученный специалистами радиоконтроля на тестовом матче, станет залогом качественной работы в ходе чемпионата мира, который пройдет в июне-июле на 12 стадионах в 11 российских городах.
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