Роскомнадзор отработает обеспечение радиоконтроля для проведения матча «Россия-Бразилия»

«В рамках подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу Роскомнадзор совместно с радиочастотной службой отработает радиоконтрольные мероприятия по обеспечению беспомеховой работы радиоэлектронных средств организаторов и гостей соревнований на товарищеском матче «Россия-Бразилия», который пройдет 23 марта на стадионе «Лужники», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты проведут оценку электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, поиск источников недопустимых радиопомех, а также не разрешенных для использования радиоэлектронных средств. В ходе мероприятий будут задействованы стационарные и мобильные комплексы радиоконтроля, специальные средства измерений, находящиеся в распоряжении работников групп объектового контроля. Управление силами и средствами радиоконтроля, взаимодействие со всеми заинтересованными структурами будет осуществляться из пункта управления радиоконтролем. Практический опыт, полученный специалистами радиоконтроля на тестовом матче, станет залогом качественной работы в ходе чемпионата мира, который пройдет в июне-июле на 12 стадионах в 11 российских городах.