Поставки вооружений для ВС РФ за три года выросли более чем в два раза

Татьяна Шевцова. За три последних года поставки вооружений, военной и специальной техники выросли более чем в два раза, сообщила заместитель министра обороны РФ

Благодаря системе финансового мониторинга поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли с 34,4 процента в 2015 году до 73,3 процента в 2017 году.

По словам Шевцова, система мониторинга гособоронзаказа была создана по поручению Верховного главнокомандующего и заработала в декабре 2014 года.

«Благодаря этой системе Минобороны как государственный заказчик обрело «зрение». То есть у нас появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются наши деньги. Сейчас мы видим движение каждого бюджетного рубля», — сказала Шевцова в интервью газете «Красная Звезда».

Она также подчеркнула, что благодаря системе финансового мониторинга удалось повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники, а также качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.