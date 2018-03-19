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Поставки вооружений для ВС РФ за три года выросли более чем в два раза
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Поставки вооружений для ВС РФ за три года выросли более чем в два раза 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За три последних года поставки вооружений, военной и специальной техники выросли более чем в два раза, сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.
Благодаря системе финансового мониторинга поставки вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) выросли с 34,4 процента в 2015 году до 73,3 процента в 2017 году.
По словам Шевцова, система мониторинга гособоронзаказа была создана по поручению Верховного главнокомандующего и заработала в декабре 2014 года.
«Благодаря этой системе Минобороны как государственный заказчик обрело «зрение». То есть у нас появилась возможность работать с полной, своевременной и достоверной информацией о том, как расходуются наши деньги. Сейчас мы видим движение каждого бюджетного рубля», — сказала Шевцова в интервью газете «Красная Звезда».
Она также подчеркнула, что благодаря системе финансового мониторинга удалось повысить объем поставок вооружений, военной и специальной техники, а также качество управленческих решений и финансовую дисциплину предприятий.
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