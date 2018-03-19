Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний

Воздушный танкер Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе компании «Ильюшин».

Главная цель испытаний — определение форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси.

В сообщении говорится, что в ходе испытаний уже получено несколько форм колебаний вертикального и горизонтального изгиба фюзеляжа, симметричного и ассиметричного изгиба крыла, симметричного и антисимметричного кручения крыла, а также стабилизатора.

Впервые новый российский топливозаправщик поднялся в воздух 25 января 2018 года. Самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс и «стеклянную кабину», которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.