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Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний
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Российский топливозаправщик Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Воздушный танкер Ил-78М-90А вышел на новый этап испытаний, сообщили журналистам в пресс-службе компании «Ильюшин».
Главная цель испытаний — определение форм и частот колебаний конструкции самолета и опор шасси.
В сообщении говорится, что в ходе испытаний уже получено несколько форм колебаний вертикального и горизонтального изгиба фюзеляжа, симметричного и ассиметричного изгиба крыла, симметричного и антисимметричного кручения крыла, а также стабилизатора.
Впервые новый российский топливозаправщик поднялся в воздух 25 января 2018 года. Самолет получил новый пилотажно-навигационный комплекс и «стеклянную кабину», которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.
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