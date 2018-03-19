На Северном флоте проходит заключительный этап конкурса разведчиков

В ходе соревнований военнослужащим предстоит показать выучку в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Шесть команд военнослужащих разведывательных подразделений Северного флота, дислоцированных в Мурманской области , начали борьбу за победу в рамках флотского этапа Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр.

Военнослужащих на соревнованиях ожидают пять этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Преодоление комплекса препятствий „Тропа разведчика“, „Конкурс механиков-водителей“, „Стрельба“ и „Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи“.

Победители заслужат право представлять Северный флот в финале Всеармейского конкурса.

В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать выучку в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Наиболее сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий „Тропа разведчика“ и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.

Разведывательное подразделение в полном составе и в боевой экипировке преодолеет на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 м.

Помимо этого, участникам конкурса будут соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.