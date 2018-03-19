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На Северном флоте проходит заключительный этап конкурса разведчиков
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На Северном флоте проходит заключительный этап конкурса разведчиков 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе соревнований военнослужащим предстоит показать выучку в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.
Шесть команд военнослужащих разведывательных подразделений Северного флота, дислоцированных в Мурманской области, начали борьбу за победу в рамках флотского этапа Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр.
Военнослужащих на соревнованиях ожидают пять этапов — «Десантирование и совершение марш-броска», «Преодоление комплекса препятствий „Тропа разведчика“, „Конкурс механиков-водителей“, „Стрельба“ и „Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи“.
Победители заслужат право представлять Северный флот в финале Всеармейского конкурса.
В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать выучку в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.
Наиболее сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий „Тропа разведчика“ и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой.
Разведывательное подразделение в полном составе и в боевой экипировке преодолеет на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 м.
Помимо этого, участникам конкурса будут соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.
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