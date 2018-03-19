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«Убийцам подлодок» добавят боевых возможностей
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«Убийцам подлодок» добавят боевых возможностей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Противолодочные самолеты Ил-38Н получат на вооружение прицельно-поисковую систему «Новелла». Как сообщили «Интерфаксу-АВН» в пресс-службе «Авиационного комплекса им. Ильюшина», эта система значительно повысит возможности самолета по радиоэлектронной разведке, поиску и уничтожению подлодок условного противника.
О новой поисковой системе говорил чуть раньше и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он заявил, что благодаря «Новелле», модернизированный Ил-38Н увеличит свои боевые способности в четыре раза. Прицельно-поисковая система ведет поиск по магнитному, шумовому, инфракрасному полям. Она дает возможность самолету не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.
Модернизируют строевые самолеты до уровня Ил-38Н на ПАО «Ил». Как сообщают в пресс-службе авиакомплекса, прицельно-навигационный комплекс «Новелла-П-38» засекает воздушные цели на расстоянии до 90 километров, надводные — до 320, а подводные может засекать даже сквозь лед.
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