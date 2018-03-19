В Амурской области прошло учение по противовоздушной обороне с расчетами ЗРК «Бук» и ПЗРК «Игла»

Зенитчики были подняты по учебной тревоге и переместились на один из полигонов региона, где отразили авиационный удар условного противника.

В подразделениях противовоздушной обороны зенитно-ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области , проведено учение по отражению авиационного удара условного противника.

Зенитчики были подняты по учебной тревоге и переместились на один из полигонов региона. По прибытии на позиции расчеты провели перегрузку ракет зенитных ракетных комплексов «Бук» и совместно с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» провели тренировки по разведке воздушной обстановки и наблюдению.

В ходе отработки практических действий расчеты отразили условный налет «вражеской» авиации на прикрываемый командный пункт, выполнив при этом более 20 учебных (электронных) пусков. Учение стало завершающим этапом перед отправкой на специализированный полигон для проведения боевых стрельб. В нем приняло участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой техники.