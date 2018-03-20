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Артиллеристы в Приамурье отразят диверсии «противника» и проведут ночные стрельбы
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Артиллеристы в Приамурье отразят диверсии «противника» и проведут ночные стрельбы 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
ТАСС, 20 марта. Более 1 тыс. военнослужащих принимают участие в учениях с артиллерийским соединением общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье, во время которого им предстоит отражать диверсии условного противника и проводить стрельбы днем и ночью. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ВВО.
"На полигоне Трехречье в Амурской области стартовало тактическое учение с артиллерийским соединением общевойсковой армии Восточного военного округа. Подразделения подняты по тревоге из полевого лагеря и выведены в назначенный район для подготовки огневых позиций. В течение недели подразделения будут скрытно маневрировать, отражать диверсии групп условного противника и выполнять иные задачи по предназначению", — говорится в сообщении.
Особое внимание на учениях уделят применению опыта современных военных конфликтов. В частности, для отработки задач будут использоваться разведывательные данные с беспилотников, также военные будут тренироваться работать в составе разведывательно-ударного контура.
На разных этапах учений стрельбы проведут с помощью всех имеющихся на вооружении артиллерийских систем днем и ночью. Среди вооружения задействованы дальнобойные САУ большой мощности 2С7М «Малка», 2С5 «Гиацинт-С», реактивные системы залпового огня 9К57 «Ураган» и противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».
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