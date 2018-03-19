Военные собьют воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии

МОСКВА , 19 мар — РИА Новости . Около двух тысяч военнослужащих войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) примут участие в стрельбах на полигоне Телемба в Бурятии , из зенитно-ракетных систем С-300 и комплексов «Оса» и «Тор-М2У» будут сбиты воздушные цели «Саман», «Кабан», «Стриж» и «Пенсне», сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие выполнят практические ракетные пуски из зенитно-ракетных комплексов С-300, «Оса», «Тор-М2У»… Для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа «Саман», «Кабан», «Стриж», «Пенсне», — говорится в сообщении.

Подразделения уже прибыли на полигон и приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе. Отмечается, что первые стрельбы ЗРС С-300, ЗРК «Оса» стартуют на текущей неделе. При этом время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщат.