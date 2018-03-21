В День подводника в Музее Победы «всплыли» подлодки времен Великой Отечественной

В честь важной даты в Музее Победы подготовили к осмотру две легендарные лодки времен Великой Войны — «Ленинца» и «Щуку». Девятнадцатого марта в Российской Федерации отмечают День моряка-подводника. В честь этого дня в Музее Победы открыли рубки двух легендарных подводных лодок времен Великой Отечественной войны — Л-3 и Щ-207, «Ленинца» и «Щуки». На торжественном мероприятии присутствовали прославленные ветераны российского подводного флота. Бывший командующий Балтийским флотом ВМФ РФ Владимир Валуев , адмирал запаса Александр Дьяконов и вице-адмирал Федор Смуглин проследили, как корпуса знаменитых подлодок подготовили и очистили от снега. Ветераны вспомнили о славной истории флота, поздравили коллег и сослуживцев, продекламировали стихи о службе и рассказали, каким образом подводный флот помог Советскому Союзу одержать победу в войне с фашистской Германией День моряка-подводника отмечается в России каждый год 19 марта, эта дата выбрана в связи с историческим событием для Российской Империи — именно в этот день в 1906 году по указа императора Николая II в классификацию судов военного флота вошел невиданный прежде класс подводных лодок.