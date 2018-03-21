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В День подводника в Музее Победы «всплыли» подлодки времен Великой Отечественной
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В День подводника в Музее Победы «всплыли» подлодки времен Великой Отечественной 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В честь важной даты в Музее Победы подготовили к осмотру две легендарные лодки времен Великой Войны — «Ленинца» и «Щуку».
Девятнадцатого марта в Российской Федерации отмечают День моряка-подводника. В честь этого дня в Музее Победы открыли рубки двух легендарных подводных лодок времен Великой Отечественной войны — Л-3 и Щ-207, «Ленинца» и «Щуки».
На торжественном мероприятии присутствовали прославленные ветераны российского подводного флота. Бывший командующий Балтийским флотом ВМФ РФ Владимир Валуев, адмирал запаса Александр Дьяконов и вице-адмирал Федор Смуглин проследили, как корпуса знаменитых подлодок подготовили и очистили от снега.
Ветераны вспомнили о славной истории флота, поздравили коллег и сослуживцев, продекламировали стихи о службе и рассказали, каким образом подводный флот помог Советскому Союзу одержать победу в войне с фашистской Германией.
День моряка-подводника отмечается в России каждый год 19 марта, эта дата выбрана в связи с историческим событием для Российской Империи — именно в этот день в 1906 году по указа императора Николая II в классификацию судов военного флота вошел невиданный прежде класс подводных лодок.
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