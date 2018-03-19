Ювелирный маневр ракетоносца Ту-160 показали на видео

На скорости порядка 500 километров в час и многокилометровой высоте необходимо приблизиться к самолету-заправщику на расстояние в несколько десятков метров, а затем попасть 260-тонным самолетом в пляшущий на ветру конус размером с ведро. Операция эта требует абсолютной слаженности действий экипажей двух самолетов, а от пилота ракетоносца — еще и ювелирной точности. Поэтому перед тренировкой в небе дозаправку многократно отрабатывают на тренажере.

Как только заправочная штанга стыкуется с конусом, включается перекачка топлива. В режиме заправки большого самолета (а Ту-160 относится именно к таким) насосы самолета-заправщика Ил-78 способны передать почти три тонны керосина за минуту. Впрочем, для Ту-160 это капля в море. Емкость топливной системы гигантского ракетоносца 171 тысяча литров и трех тонн ему хватит от силы на полчаса полета.

Большие самолеты заправляют минут по 15 и все это время экипажам необходимо строго выдерживать скорость и высоту, не допуская ни натяжения, ни излишнего провисания топливного шланга. Зато благодаря дозаправке в воздухе дальность полета стратегических бомбардировщиков ВКС России практически не ограничена.