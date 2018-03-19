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Подразделения МЧС Иркутской области несут усиленное дежурство на объектах голосования
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Подразделения МЧС Иркутской области несут усиленное дежурство на объектах голосования 

Хот 7 часов назад
Фото: Хот
В целях обеспечения оперативного
реагирования на возможные происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары в  день проведения выборов 18 марта 2018 года, в Прибайкалье в готовности
находится группировка сил и средств всех подразделений Главного
управления МЧС России по Иркутской области, а также территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
На дежурстве в местах постоянной
дислокации в день голосования будет находиться более 1300 человек
личного состава и 500 единиц техники подразделений всех видов пожарной
охраны. На усиленное дежурство переводятся подразделения пожарной
охраны, в том числе и добровольные формирования, спасательные
формирования, сотрудники государственного пожарного надзора и  государственной инспекции по маломерным судам и других экстренных служб и  служб жизнеобеспечения.
В период подготовки с личным составом
дежурных караулов проведено 1275 пожарно-тактических учений и занятий.
Кроме этого, при проведении тренировок и учений уточнены алгоритмы
межведомственного взаимодействия, проверены противопожарные
водоисточники и места заправки водой пожарной техники, близлежащих от  задействованных для проведения выборов объектов.
На территории Иркутской области в выборах
Президента Российской Федерации задействовано 1742 объекта, большинство
которых — образовательные учреждения и учреждения культуры,
административные здания. Более 2500 ответственных должностных лиц  проинструктированы о требованиях пожарной безопасности.
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