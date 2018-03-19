Подразделения МЧС Иркутской области несут усиленное дежурство на объектах голосования

В целях обеспечения оперативного

реагирования на возможные происшествия, чрезвычайные ситуации и пожары в день проведения выборов 18 марта 2018 года, в Прибайкалье в готовности

находится группировка сил и средств всех подразделений Главного

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций.

На дежурстве в местах постоянной

дислокации в день голосования будет находиться более 1300 человек

личного состава и 500 единиц техники подразделений всех видов пожарной

охраны. На усиленное дежурство переводятся подразделения пожарной

охраны, в том числе и добровольные формирования, спасательные

формирования, сотрудники государственного пожарного надзора и государственной инспекции по маломерным судам и других экстренных служб и служб жизнеобеспечения.

В период подготовки с личным составом

дежурных караулов проведено 1275 пожарно-тактических учений и занятий.

Кроме этого, при проведении тренировок и учений уточнены алгоритмы

межведомственного взаимодействия, проверены противопожарные

водоисточники и места заправки водой пожарной техники, близлежащих от задействованных для проведения выборов объектов.

На территории Иркутской области в выборах

Президента Российской Федерации задействовано 1742 объекта, большинство

которых — образовательные учреждения и учреждения культуры,

административные здания. Более 2500 ответственных должностных лиц проинструктированы о требованиях пожарной безопасности.