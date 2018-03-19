Эксперты: подводный флот России способен противостоять любым угрозам

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Современный подводный флот России за счет интенсивного развития и обновления способен противостоять всем возможным угрозам в Мировом океане. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС в канун Дня моряка-подводника.

Обновление флота

Залог безопасности России на всех морских границах — постоянное развитие и обновление подводного флота, убежден вице-адмирал Олег Бурцев , с 2004 по 2011 годы занимавший пост первого заместителя начальника главного штаба ВМФ РФ.

"Все зависит от возможностей нашей кораблестроительной отрасли и других видов промышленности. Потому что планы руководства нашей страны, нашей армии в том, чтобы мы достойно могли ответить любому вероятному противнику со всех направлений", — подчеркнул он.

Бурцев отметил, что российский подводный флот «вышел из кризисного состояния, в котором он находился» в 1990-х годах. Постепенно вводятся в строй стратегические подводные ракетоносцы нового поколения — «Бореи», оснащенные баллистическими ракетами «Булава», строятся многоцелевые подлодки «Ясень» с новейшими крылатыми ракетами.

"Также идет модернизация тех проектов, которые были построены последними в Советском Союзе. Например, многоцелевой атомной подлодки «Гепард» проекта 971, а также подлодок 949 проекта. У них осуществляется глубокая модернизация под новые виды вооружений", — сказал Бурцев.

По его словам, идет продление ресурса и «стратегов» третьего поколения (проект 667БДРМ), благодаря которому эти подлодки смогут надежно служить до вступления в строй всех восьми «Бореев».

"Дизель-электрические подлодки также претерпели глубокую модернизацию. Сейчас мы получаем новейшие корабли 636-го проекта, которые строятся для Тихоокеанского флота и уже есть на Черноморском флоте", — напомнил Бурцев.

Ответ на угрозы

Наша страна обязана поддерживать свой подводный флот на должном уровне, поскольку угрозы в море исходят от многих ядерных держав, обладающих атомными и неатомными подводными кораблями, убежден экс-командующий Черноморским флотом (1998-2002 годы) адмирал Владимир Комоедов

"Я думаю, что качественный уровень нашего флота сейчас довольно высок, но его количества пока еще не хватает. Потому что нам противостоят не только США со своим подводным флотом, но и Англия , а также другие страны НАТО , которые имеют атомный подводный флот. Кроме этого, интенсивно строятся неатомные подлодки, например, в Германии ", — сказал он.

В то же время Бурцев напомнил, что в России сегодня создаются перспективные подводные корабли и аппараты. Так, президент РФ Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию обратил внимание общественности на новейший подводный «беспилотник», над которым работает военная промышленность.

"Мы все наблюдали применение нашими подлодками крылатых ракет большой дальности «Калибр». Это, я полагаю, достойный ответ на ракеты «Томагавк», которые размещены на американских надводных кораблях и подводных лодках", — отметил Бурцев.

Важное направление

По словам бывшего командующего Тихоокеанским флотом (2001-2007 годы) адмирала Виктора Федорова, стратегически важным для России сегодня является южное направление, связанное с защитой интересов нашей страны в Средиземном и Черном морях.

"У нас появилась хорошая возможность обратить внимание на наш Черноморский флот, который теперь может полноценно развиваться. В восточном Средиземноморье создана достаточно мощная оперативная группировка, которая с фланга прикрывает Сирию и участвует в нанесении ударов по террористам", — сказал Федоров.

По его мнению, наращивание боевого потенциала Черноморского флота с помощью новейших субмарин и надводных кораблей с «Калибрами» позволит «обеспечить защиту нашей страны с этого важнейшего южного направления». Согласен с таким мнением и Комоедов. По его словам, Средиземноморье в наши дни является центром «геополитической кухни мира».

"Пятая эскадра ВМФ СССР (затем флотилия) в советское время постоянно находилась в Средиземном море и сдерживала в том числе целый флот (Шестой флот ВМС США). В Средиземном море сходится все — Африка, Ближний Восток, Европа. Это такая «кухня», где сегодня варится вся политика", — сказал Комоедов.

Океан под контролем

Тихоокеанский флот в советское время был одним из сильнейших объединений ВМФ, напоминают собеседники ТАСС. Именно там испытывалось новейшее вооружение стратегических подводных лодок, туда массово поступали новые корабли и подводные крейсеры. Именно моряки-тихоокеанцы находились на переднем крае обороны в период холодной войны.

"Для меня главным является наш Тихоокеанский флот, потому что в советское время он был одним из мощнейших, был представлен не только в зоне Тихого океана. В его зоне ответственности до сих пор остается зона Индийского океана. Были две эскадры: 17-я базировалась во Вьетнаме , а восьмая — в Индийском океане. Мощные морские группировки действительно могли обеспечить решение любых вопросов, связанных с безопасностью огромной страны", — рассказывает Федоров.

Япония, Австралия, Федоров в качестве командующего Тихоокеанским флотом неоднократно принимал участие в различных рабочих встречах и симпозиумах командующих флотов и главнокомандующих военно-морскими силами 22 стран северо-западной части Тихого океана. Туда входили США, Индия Южная Корея , Вьетнам, Сингапур Новая Зеландия и другие. По его воспоминаниям, совместная работа, несмотря ни на какие политические веяния, строилась в сугубо профессиональном ключе.

"Хорошие человеческие взаимоотношения у меня сложились практически со всеми командующими. Мы не просто обсуждали различные военные вопросы. Прежде всего, безопасность — борьбу с терроризмом, пиратством на море, оказание гуманитарной помощи при землетрясениях. Много было и горячих линий связи", — рассказал Федоров.

По мнению адмирала, сегодня флотам всех стран Тихоокеанского региона как никогда требуется возобновление такой формы международного сотрудничества.

"Люди должны обязательно встречаться и договариваться. Мы уважали друг друга, у нас был диалог. Мне бы очень хотелось, чтобы эта тенденция сегодня возродилась. Необходимы качественная экспертиза, понимание профессионалов в военной сфере и обоюдный учет интересов, поддержание паритета и безопасности", — считает экс-командующий.

Золотой фонд

Ни один суперсовременный подводный крейсер не может обойтись без хорошо обученного и слаженного экипажа, напоминает адмирал Комоедов.

"Моряки-подводники — наш золотой фонд. Его надо уважать, беречь, лелеять и готовить ему смену. В свое время был государственный заказ, в том числе на подготовку. Сейчас какая-то спонтанность есть в этом вопросе", — отметил он.

По его словам, современная кораблестроительная программа еще не до конца синхронизирована с наборами в военно-морские училища.

"Нас набирали под кораблестроительную программу, под определенное количество кораблей и вооружения. Все было спланировано и подготовлено для успешного обучения. Оборонно-промышленный комплекс также должен быть плановым. И тогда все станет на свои места", — подчеркнул экс— командующий.

Праздник подводников

Дата для празднования Дня моряка-подводника была выбрана не случайно. В 1906 году именно 19 марта (по старому стилю 6 марта) вышел указ императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота новых боевых кораблей — подводных лодок. В состав Российского флота первыми вошли субмарины «Форель», «Сом» и «Осетр».

После 1917 года праздник не отмечался, его возродили только в 1996 году.