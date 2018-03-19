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В Восточном военном округе определили сильнейшие расчеты войск связи
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В Восточном военном округе определили сильнейшие расчеты войск связи 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Лучшие расчеты в апреле будут участвовать в соревнованиях на специализированном полигоне в Приморском крае, победители которых будут представлять округ на всеармейском этапе конкурса.
В объединениях Восточного военного округа (ВВО) завершился второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящий в программу АрМИ-2018.
Лучшие расчеты в апреле будут участвовать в соревнованиях на специализированном полигоне в Приморском крае, победители которых будут представлять округ на всеармейском этапе конкурса.
В ходе мероприятий специалисты войск связи отработали задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки и проверку боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи в полевых условиях.
Военные связисты отработали задачи на пунктах управления связи, антенных модулях и командно-штабных машинах Р-166, П-260, радиорелейных станциях Р-419Л1, антенных модулях Р-431АМ и радиостанциях Р-149АКШ, станциях спутниковой связи, мобильных комплексах связи «Редут-2УС».
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