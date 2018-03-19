В Восточном военном округе определили сильнейшие расчеты войск связи

Лучшие расчеты в апреле будут участвовать в соревнованиях на специализированном полигоне в Приморском крае , победители которых будут представлять округ на всеармейском этапе конкурса.

В объединениях Восточного военного округа (ВВО) завершился второй отборочный этап конкурса по полевой выучке военнослужащих войск связи «Уверенный прием», входящий в программу АрМИ-2018.

Лучшие расчеты в апреле будут участвовать в соревнованиях на специализированном полигоне в Приморском крае, победители которых будут представлять округ на всеармейском этапе конкурса.

В ходе мероприятий специалисты войск связи отработали задачи, направленные на повышение уровня профессиональной подготовки и проверку боевых возможностей современных и перспективных образцов техники связи в полевых условиях.

Военные связисты отработали задачи на пунктах управления связи, антенных модулях и командно-штабных машинах Р-166, П-260, радиорелейных станциях Р-419Л1, антенных модулях Р-431АМ и радиостанциях Р-149АКШ, станциях спутниковой связи, мобильных комплексах связи «Редут-2УС».