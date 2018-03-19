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Расчеты БРК «Бастион» ТОФ в ходе полевого выхода отрабатывают нанесение удара по надводным целям условного противника
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Расчеты БРК «Бастион» ТОФ в ходе полевого выхода отрабатывают нанесение удара по надводным целям условного противника 

ТК «Звезда» 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения отрабатывалась слаженность расчётов береговых комплексов, снимались нормативы приведения в готовность пусковых установок.
В соответствие с планом боевой подготовки личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион» берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке решает задачи полевого выхода.
Сегодня военнослужащие ракетного соединения в ходе учения на местности отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника. По вводной мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и после марша были развернуты в указанном районе.
В соответствии с полученными целеуказаниями расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника. После выполнения поставленной задачи боевые машины скрытно сменили огневую позицию.
В ходе учения отрабатывалась слаженность расчётов береговых комплексов, снимались нормативы приведения в готовность пусковых установок.
К отработке задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 15 единиц автомобильной и специальной техники соединения.
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