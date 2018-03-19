Конкурсы профессионального мастерства для женщин-военнослужащих РВСН будут проводиться ежегодно

Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в преддверии Международного женского дня будут ежегодно проводиться два конкурса профессионального мастерства для женщин-военнослужащих: «Макияж под камуфляж» (Ярославская область) и «А ну-ка, девушки» (Свердловская область).

Участницы конкурса «Макияж под камуфляж» будут участвовать в профессиональных состязаниях по радиационной, химической и биологической защите, выполнят комплексные задачи с использованием учебно-боевой и специальной техники. Традиционно будут проводиться также творческий, кулинарный и интеллектуальный конкурсы.

Первый этап соревнования «А ну-ка, девушки» включает в себя сдачу специальной, огневой и физической подготовки. Второй этап предусматривает конкурсы: «Визитная карточка», «Мода нового поколения в армии глазами женщины», «Минута славы» и «Хозяюшка». Завершает соревнование дефиле в вечерних платьях.