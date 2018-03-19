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СМИ: Южная Корея создает подразделение ракетных войск для борьбы с артиллерией КНДР
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СМИ: Южная Корея создает подразделение ракетных войск для борьбы с артиллерией КНДР 

ТАСС 8 часов назад
СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Военные Республики Корея создадут новое тактическое подразделение ракетных войск, предназначенное для борьбы с дальнобойной артиллерией КНДР. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.
По его данным, к октябрю текущего года командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет комплектоваться главным образом управляемыми ракетами класса земля-земля с радиусом действия 150 км.
"В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику, и предназначены в первую очередь для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе и ракетной", — отмечает телеканал.
Формирование новой бригады огневой поддержки проходит в рамках масштабной реформы южнокорейских вооруженных сил.
Считается, что КНДР со своей стороны Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. артиллерийских орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боезарядов и нанести огромный урон, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.
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