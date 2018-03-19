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Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение
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Экипаж АПЛ «Северодвинск» впервые показал, как выглядит экстренное погружение 

ТК «Звезда» 10 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На этой подлодке используются сразу несколько типов ударного вооружения, в том числе были испытаны крылатые ракеты «Калибр» с дальностью более двух тысяч километров.
Военнослужащие Военно-морского флота России отмечают День моряка-подводника.
В честь праздника экипаж новейшей многоцелевой атомной субмарины «Северодвинск» проекта «Ясень» впервые показал на камеру, как выглядит экстренное погружение, сигнал тревоги. Все подразделения корабля работают как одно целое.
На этой подлодке используются сразу несколько типов ударного вооружения, в том числе были испытаны крылатые ракеты «Калибр» с дальностью более двух тысяч километров.
ТК «Звезда»: последние новости
Ко Дню моряка-подводника ВМФ России Центральный военно-морской музей подготовил две плоскостные выставки, посвященные 60-летию атомного подводного флота России. Видео испытаний новых БМПТ «Терминатор» для Минобороны появилось в Сети Фрегат «Адмирал Григорович»: и один в море воин
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