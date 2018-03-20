В Санкт-Петербурге состоялся ряд торжественных мероприятий, посвященных 112-й годовщине со Дня основания подводных сил

В них принимали участие Главное командование ВМФ и руководство предприятий ОПК, ветераны ВМФ и кораблестроительной отрасли, учащиеся военно-морских образовательных заведений.

Мероприятиям, посвященным 60-летию атомного подводного флота России и Дню моряка-подводника ВМФ России, была посвящена 7-дневная программа (с 12 по 19 марта 2018 года) торжественных вечеров, собраний, концертов, митингов, встреч с подводниками. В них принимали участие Главное командование ВМФ и руководство предприятий ОПК, ветераны ВМФ и кораблестроительной отрасли, учащиеся военно-морских образовательных заведений.

Творческие вечера прошли в Большом концертном зале «Октябрьский», концертном зале Мариинского театра. Были открыты выставки в Центральном военно-морском музее и музеях Военно-Морских Институтов ВУНЦ ВМФ.

В частности, Центральный военно-морской музей в преддверии праздника открыл в своем филиале новую выставку, посвященную 60-летию подводного атомного флота.

Военные моряки, ветераны-подводники и работники предприятия «Адмиралтейские верфи» , строящего подводные лодки для ВМФ, в День моряка-подводника возложили цветы к памятному знаку «100-летие подводных сил России» на Рижском проспекте Санкт-Петербурга . Основу композиции этого памятного знака, составляет модель атомной подводной лодки проекта 671 РТМ, которые строились на Адмиралтейских верфях. Также, делегация ВМФ и «Адмиралтейских верфей» приняла участие в праздновании Дня моряка-подводника в Сестрорецке , где состоялась торжественной служба в храме Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, и в митинге, посвященном 112-й годовщине создания подводного флота России. Там же состоялась церемония возложения цветов к «Стене памяти подводников». Именно в Сестрорецке в 1724 году проходили испытания «потаенного судна» Ефима Никонова — прообраза первой в мире подводной лодки, построенной на Адмиралтейских верфях по указу Петра I.