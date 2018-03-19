На Военно-Морском Флоте России отмечают День моряка-подводника

19 марта отмечается 112-я годовщина со дня создания в России подводных сил ВМФ. За эти годы подводные силы показали свою эффективность и надежность при решении задач обороны нашего государства.

19 марта 2018 года отмечается 112 годовщина со дня создания в России Подводных сил Военно-Морского Флота. За эти годы Подводные силы ВМФ показали свою эффективности и надежность при решении задач обороны нашего государства.

В этот день проходят торжественные мероприятия на всех флотах Военно-Морского Флота России, встречи с ветеранами-подводниками в военно-морских образовательных учреждениях.

Накануне подводников поздравил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королёв . Телеграмма Главкома ВМФ была направлена в соединения атомных и неатомных подводных лодок, а также была адресована тем, кто посвятил свою жизнь службе в Подводных силах Военно-Морского Флота.

19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли, были выделены в отдельный класс — подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания. Первыми звания «офицер подводного плавания» приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен. Россия была одной из первых среди стран, применивших подводные лодки в вооруженной борьбе на море.

Справочно:

В 1904-1905 гг. во время русско-японской войны, во Владивостоке был сформирован отряд подводных лодок. Этот отряд под командованием лейтенанта А. В. Плотто боевых столкновений с противником не имел. Тем не менее, получив известие о том, что на подступах к заливу Петра Великого несут дозор русские подводные лодки, японские адмиралы решили воздержаться от ударов по Владивостоку с моря.

На Балтийском флоте первое соединение — бригада подводных лодок — было сформировано в 1911 году и базировалось в городе Либава ( Лиепая ).

После выделения подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей подводные силы получили значительный импульс для своего развития. К началу первой мировой войны это был уже сложившийся род сил, способный решать разнообразные задачи. К сожалению, наша история во второй половине минувшего столетия повернулась так, что мы редко вспоминали о действиях флота в первую мировую войну. Теперь этот пробел восполняется. Главное командование ВМФ считает справедливым, чтобы рядом с именами подводников, покрывших себя славой в годы Великой Отечественной, стояли имена командиров «Волка», «Тюленя», подводного минного заградителя «Краб».

Великая Отечественная война навсегда останется одним из главных событий российской истории. Свой вклад в победу над врагом внесли все рода сил ВМФ, а подводные силы — один из самых существенных. За годы войны подводники совершили более 1200 боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.

В средине 50-х годов прошлого столетия в ответ на создание Соединенными Штатами Америки подводной лодки с атомной энергетической установкой в Советском Союзе были развернуты работы, направленные на обеспечение паритета в этом направлении. Российские ученые и конструкторы справились с этой сложной задачей практически в два раза быстрее. Был точно выбран путь от первого в мире атомного реактора, использованного в Обнинске , к главной энергоустановке подводной лодки, а также за 6 лет проведены огромные исследования и разработки, выполненные 135 организациями. 1 июля 1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой в России атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». 4 июля 1958 года академик Анатолий Петрович Александров сделал историческую запись в вахтенном журнале пульта ГЭУ: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар». Это великое событие в истории нашей страны. Россия стала одной из немногих мировых держав способных строить и эксплуатировать атомные подводные лодки.

Навеки в летопись ВМФ России вошли имена руководителей проекта — академика Анатолия Петровича Александрова, главного конструктора лодки Владимира Николаевича Перегудова и конструктора ядерного реактора Николая Антоновича Доллежаля.

К 1961 году Советский Союз уже имел 9 атомных лодок — 4 ракетных и 5 торпедных. Всего за время существования в СССР было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов.

В 1965 году на учении Северного флота в море было развернуто 48 подводных лодок, на учении «Океан-80» в Атлантике действовали более 50 подводных лодок, в том числе 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения.

60 лет прошло с тех пор, а Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран обладающих способностью осуществлять полный цикл строительства кораблей таких классов.

Атомный подводный флот — это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений.

Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, всходящие в состав Морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты. Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ, всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений.

Подводные лодки — это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью, способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

Для безусловного выполнения задач стратегического сдерживания в Военно-Морском Флоте проводится плановая работа по поддержанию группировки морских стратегических ядерных сил за счет строительства новых атомных ракетных крейсеров типа «Борей» с ракетным комплексом «Булава», а также обеспечения технической готовности ракетных подводных лодок стратегического назначения РПЛСН третьего поколения с ракетным комплексом «Синева».

Сегодня, Главное командование ВМФ продолжает плановое развитие подводных лодок с высокоточными крылатыми ракетами морского базирования. Развитие этого оружия идет по пути возрастания их возможностей, а также точности поражения как морских, так и береговых целей. Завершено создание группировки из 6-ти подводных лодок проекта 636.3 на Черноморском флоте. Эти лодки уже прошли боевое крещение, успешно выполнив задачи в специальной операции в Сирии . Планируется, что аналогичная группировка будет создана и на восточных рубежах нашей Родины, на Тихоокеанском флоте. Наиболее эффективной по своему ударному потенциалу в ближайшей перспективе должна стать группировка атомных многоцелевых подводных лодок «Ясень» и «Ясень-М».

В 2017 году продолжилось развитие атомной составляющей Подводных сил ВМФ и, в частности состава, ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, за счет строительства атомных подводных лодок проекта «Борей», а также многоцелевых АПЛ за счет строительства атомных подводных крейсеров проекта «Ясень». Спущены на воду многоцелевая АПЛ «Казань» (проекта «Ясень»), ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» (проекта «Борей — А»). В состав ВМФ приняты, выполняют задачи боевой службы и боевого дежурства крейсера « Юрий Долгорукий », « Александр Невский » и «Владимир Мономах». В разной стадии строительства находятся другие корабли этой серии, которые составят полноценные группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения РПЛСН на Северном и Тихоокеанском флотах уже в ближайшей перспективе. Начато строительство новейших дизель-электрических подводных лодок для Тихоокеанского флота. Продолжается строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 677 (типа «Лада») «Кронштадт» и «Великие Луки».

В настоящее время, основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб в Мировом океане. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, действия многоцелевых подводных лодок по поиску подводных лодок и корабельных группировок условного противника, отработка задач по слежению за ними, а также выполнение океанографических исследований.

За истекший год экипажами подводных лодок выполнено более 150 боевых упражнений с практическим применением ракетного, торпедного и минного оружия. В отработке этих упражнений принимали участие подводные лодки новых поколений, которыми оснащается Военно-Морской Флот.

Немаловажна роль подводных лодок в Арктической зоне. Эта роль определяется, прежде всего, участием атомных подводных лодок в стратегическом сдерживании от развязывания агрессии против Российской Федерации на арктическом региональном направлении и в реализации национальной морской политики государства. Кроме задач патрулирования подводные лодки Военно-Морского Флота в Арктической зоне решают и другие, не менее важные задачи. К ним относятся исследования мирового океана, в том числе в интересах решения исключительно важного политического вопроса — в сборе доказательной базы по обоснованию исключительной экономической зоны Российской Федерации на континентальном шельфе в Арктике, проводят промеры глубин и исследование льда.

За последние годы 60-летняя история Атомного подводного флота России получила дальнейшее развитие. Военно-Морской Флот возобновил межфлотские переходы подо льдами Арктики атомных подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот. Это стало достойным продолженим традиций атомной составляющей Подводных сил и доказательство того, что отечественная школа подледного плавания в Арктических районах сохранилась полностью и обогащается новым опытом.

С включением в состав Военно-Морского Флота подводных лодок новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения возросли требования к уровню подготовки подводников.

В настоящее время в учебных центрах ВМФ ежегодно проходят подготовку свыше 30 экипажей подводных лодок различных проектов. Главным направлением деятельности учебных центров является подготовка командиров и корабельных боевых расчетов к боевому применению ракетного и торпедного оружия, овладение основами тактики морского боя, умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки. Это основа успешного решения всех задач стоящих перед экипажами подводных лодок ВМФ.

Наиболее наглядным показателем возросшего уровня профессиональной подготовки экипажей подводных лодок Военно-Морского Флота, считаю, является так называемая «наплаванность» — суммарное время нахождения всех подводных лодок в течение года в море. Для сравнения, еще пять лет назад этот показатель составлял 1105 суток, тогда как в 2017 году он был уже втрое больше — 3360 суток.

С момента начала строительства подводных лодок нового поколения в Военно-Морском Флоте проводится работа по совершенствованию системы их базирования, обеспечивающей все требования к безопасной стоянке и эксплуатации в условиях военно-морских баз.

За последние годы усилиями Минобороны России проведено обустройство основных гидротехнических сооружений причального фронта и несколько десятковобъектов береговой инфраструктуры пунктов базирования подводных лодокСеверного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов.

К настоящему времени в целомзавершено строительство первоочередных объектов системы базирования атомных подводных лодок нового поколения на Севере (пос. Гаджиево) и на Тихом океане в Вилючинске . Оставшиеся объекты строительства, не оказывающие значительного влияния на безопасную стоянку и эксплуатацию подводных лодок, имеют высокую степень готовности и будут введены в эксплуатацию в самое ближайшее время.

Главное командование ВМФ уверено в том, что существующие темпы строительства позволят в установленные сроки выполнить поручения Верховного Главнокомандующего ВС РФ и Министра обороны РФ по созданию к 2020 году комплексной системы базирования подводных лодок нового поколения. (РПЛСН проекта 955, 955а «Борей» и 885 «Ясень»).

Продолжаются работы по строительству основного пункта базирования «Геопорт» на Черноморском флоте в городе Новороссийск . Эти работы ведутся в рамках реализации Федеральной целевой программы «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации».

После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60-ти единиц боевых и специальных кораблей, в том числе подводных лодок, судов обеспечения.

Также, в настоящее время Военно-Морским Флотом проводится комплекс мероприятий по ремонту и модернизации различных проектов атомных и дизельных подводных лодок в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Данная программа в полной мере обеспечивает поддержание на заданном уровне технической готовности атомных и дизельных подводных лодок, а также повышение доли современных образцов вооружений в Военно-Морском Флоте.

Судоремонтными предприятиями оборонно-промышленного комплекса с привлечением широкого круга кооперации проводятся сложнейшие с технологической точки зрения работы по ремонту и модернизации атомных и дизельных подводных лодок 2 и 3-го поколений. Это должно позволить поддерживать на заданном уровне состав группировок многоцелевых атомных подводных лодок, добиваться существенного улучшения их ударного потенциала в условиях длительного строительства серий подводных кораблей новых проектов. В текущем году спланировано завершение ремонтов, в том числе ремонтов с отдельными модернизационными работами, и передача в состав ВМФ трех атомных и одной дизельной подводных лодок.

А к 2021 году Военно-Морской Флот получит от предприятий промышленности из ремонта с глубокой модернизацией головные подводные лодки проектов 971М и 949АМ. Глубокая модернизация позволяет получить корабли качественно нового облика с улучшенными, по сравнению с базовыми проектами, тактико-техническими характеристиками, с расширенной номенклатурой оружия.

Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России. Задача по оказанию помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте является приоритетной задачей системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота, которая решается спасательными судами-носителями спасательных глубоководных аппаратов состоящими на вооружении каждого из флотов.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии С. К. Шойгу 14 декабря 2014 г. утверждена Концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-Морского Флота на период до 2025 года.

Одним из основных направлений развития сил поисково-спасательного обеспечения является создание серий современных многофункциональных спасательных судов и катеров при одновременном сокращении их существующего типоряда.

В период с 2014 по 2017 годы в состав аварийно-спасательных отрядов флотов поступило несколько десятков современных спасательных судов, катеров и глубоководных аппаратов. С 2009 года прошли ремонтно-модернизационные работы, с продлением сроков службы на 15 лет, на всех спасательных глубоководных аппаратах.

Доля оснащенности аварийно-спасательных отрядов флотов современными судами, катерами и глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70% от их общего количества. В декабре 2015 г. в состав Тихоокеанского флота принято спасательное судно нового поколения « Игорь Белоусов » со спасательным подводным аппаратом «АС-40», позволяющим осуществлять спасание личного состава аварийной подводной лодки во всем диапазоне рабочих глубин подводных лодок. Проведенные учения подтверждают заложенные конструктивные решения и технические характеристики спасательного судна «Игорь Белоусов», которое по своим возможностям превосходит аналогичные зарубежные спасательные суда подводных лодок. В настоящее время на судне проходит апробация отечественных методик отработки водолазов-глубоководников. Выполняемые мероприятия направлены на уточнение облика первого серийного спасательного судна такого класса, который станет продолжением развития проекта 21300. В соответствии с Программой кораблестроения до 2050 года, предусмотрено проектирование строительство судов, подобных по своим задачам «Игорю Белоусову». Для этого анализируется опыт использования спасателя«Игорь Белоусов», как головного судна.

В целях обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной лодки специалистами промышленности совместно разработано и прошло испытания в лабораторных и морских условиях (осуществлено более 500 спусков) современное спасательное снаряжение подводника ССП-М позволяющее обеспечивать спасание с глубин до 220 метров методом свободного всплытия. В целях развития международного сотрудничества в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок специалистами Военно-Морского Флота ведется активная работа по разработке межправительственных соглашений с рядом стран в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок.

Главное командование ВМФ России продолжит работу по внедрению роботизированных систем в состав поисково-спасательных сил Военно-Морского Флота. Планируется, что в ближайшие 3 года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ поступит свыше 40 роботизированных комплексов, позволяющих без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи аварийным кораблям и подводным лодкам. В настоящее время в составе поисково-спасательных сил ВМФ России уже эксплуатируется свыше 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, способных выполнять задачи по обследованию аварийных объектов на глубине и оказанию помощи. Также, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию новых поколений спуско-подъемных устройств для подводных аппаратов поисково-спасательного назначения.