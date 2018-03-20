Красоту и мощь подводного флота России показали на видео

В честь Дня подводника Минобороны России опубликовало зрелищное видео о работе самой малозаметной и грозной составляющей Военно-морского флота РФ

— 19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота включены 10 подводных лодок. 15 июля 1996 года издан приказ ГК ВМФ № 253, которым был учрежден профессиональный праздник «День моряка-подводника», — рассказали в военном ведомстве.

Начинается и заканчивается ролик пусками ракет из-под воды. Это не случайно — в составе ВМФ РФ практически не осталось субмарин, вооруженных одними торпедами. Многоцелевые подлодки несут на борту крылатые ракеты «Гранит», «Оникс» и высокоточные «Калибры», атомные подводные крейсеры стратегического назначения вооружены баллистическими ракетами «Синева», «Булава» и «Лайнер».

В кадре появляются новейшие атомные субмарины проектов «Борей» и «Ясень», дизель-электрическая «Варшавянка» — несмотря на скромные размеры, она тоже вооружена «Калибром» и лодки Черноморского флота продемонстрировали у берегов Сирии умение применять это оружие. Показаны погружения и всплытия кораблей, работа экипажей.

— С праздником! Пусть число погружений всегда равняется числу всплытий! Да хранит вас Бог! — пишут в комментариях к видео.