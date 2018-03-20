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Величие и сила: самые зрелищные кадры Подводного флота России
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Величие и сила: самые зрелищные кадры Подводного флота России 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Минобороны выпустило ролик в честь 112-й годовщины со Дня основания подводных сил России.
В честь 60-летия атомного подводного флота России и Дня моряка-подводника ВМФ Минобороны опубликовало зрелищный ролик. На видео попали яркие кадры пусков ракет из-под воды, момент погружения подлодок и работа экипажей.
«19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота включены 10 подводных лодок», — говорится в комментарии к видео.
Подводные лодки являются это главной ударной силой Военно-морского флота России за счет высокой мобильности, скрытности и способности участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.
Субмарины входят в состав всех флотов, наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский, отметили в военном ведомстве.
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