Величие и сила: самые зрелищные кадры Подводного флота России

Минобороны выпустило ролик в честь 112-й годовщины со Дня основания подводных сил России

В честь 60-летия атомного подводного флота России и Дня моряка-подводника ВМФ Минобороны опубликовало зрелищный ролик. На видео попали яркие кадры пусков ракет из-под воды, момент погружения подлодок и работа экипажей.

«19 марта 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей — подводные лодки, а в состав Российского флота включены 10 подводных лодок», — говорится в комментарии к видео.

Подводные лодки являются это главной ударной силой Военно-морского флота России за счет высокой мобильности, скрытности и способности участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

Субмарины входят в состав всех флотов, наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский, отметили в военном ведомстве.