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День моряка-подводника в России
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День моряка-подводника в России 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».
Дата для проведения праздника была выбрана не случайно. 19 марта (6 марта по старому стилю) 1906 года подводные лодки в русском флоте были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей. Об этом свидетельствует приказ по Морскому ведомству № 52 от 24 марта (11 марта по старому стилю) 1906 года, подписанный морским министром, в котором говорится «Государь Император [Николай II], в шестой день марта сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в классификацию судов военного флота разряд подводных лодок». Этот день считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.
На рубеже XIX-XX веков практически все ведущие державы только приступили к строительству подводного флота.
В России в XIX веке было построено несколько экспериментальных подводных лодок и даже серия из 50 сверхмалых субмарин, предназначавшихся для обороны морских крепостей. Конструирование и постройка подводных лодок, как одно из важнейших направлений военного судостроения, зародилось в России в первом десятилетии XX века.
В 1903 году были завершены постройка и испытания первой русской боевой подводной лодки «Дельфин» ("Миноносец № 113"). Первые подводные корабли в России называли миноносцами, или полуподводными судами. Настоящее название — подводная лодка — было установлено только в 1906 году.
Впервые подводные лодки как новый разряд кораблей, еще не получивший официального признания, приняли участие в боевых действиях в русско-японской войне. Серия подводных лодок из 13 единиц, так называемая «рыбья серия» (по названиям «Дельфин», «Скат», «Налим», и т.д.), в 1904 году была переброшена по железной дороге на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Наличие русских подводных лодок в составе сил, предназначенных для обороны Владивостока, заставило противника отказаться от действий против русской военно-морской базы.
Формирование первого соединения подводных сил — бригады подводных лодок в составе Балтийского флота — относится к 1911 году. Бригада базировалась в Либаве (ныне Лиепая, Латвия) и состояла из 11 подлодок, плавучих баз «Хабаровск» и «Европа».
В ходе Первой мировой войны (1914-1918) подлодки использовались для борьбы на морских коммуникациях. К концу войны сформировался самостоятельный род флота — Подводные силы, который мог решать задачи как тактического, так и оперативного характера.
Начальным этапом в истории советского подводного кораблестроения стали 1920-1926 годы, когда на одном из черноморских заводов была осуществлена сборка нескольких малых подводных лодок, закупленных за рубежом в годы Первой мировой войны.
В 1930-1939 годах флот СССР пополнился 20 большими, 80 средними, 60 малыми подводными лодками и 20 подводными минными заградителями. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 218 подводных лодок, из них 211 советской постройки. За годы войны их экипажами было потоплено около 100 боевых кораблей и уничтожено свыше 200 транспортов.
В послевоенные годы началось интенсивное развитие предприятий, строивших подводные лодки. Одновременно с этим были развернуты работы и по созданию новых пунктов базирования подводных лодок на всех флотах, прежде всего на Северном и Тихоокеанском.
В 1958 году в боевой состав флота вошла первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) «К-3» ("Ленинский комсомол"), а через 10 лет ВМФ располагал уже более чем 50 атомными подводными лодками. Внедрение на подлодки ядерных энергетических установок дало им неограниченную автономность плавания.
В 1967 году в состав ВМФ вошли первые ракетные подводные крейсера стратегического назначения (атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами).
С оснащением подводных лодок баллистическими и крылатыми ракетами — носителями ядерного оружия, появлением на подводных лодках ядерных энергетических установок подводные силы вышли в океан и стали главной ударной силой ВМФ, обладающей высокой мобильностью, скрытностью, способностью решать оперативно-стратегические и стратегические задачи.
Основу современных подводных сил ВМФ России составляют современные атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами. В состав сил включены также и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки.
Подводные силы как ударная сила флота обладают рядом свойств, определяющих их преимущество в вооруженной борьбе на море: скрытность действий, способность вести боевые действия в любых районах мирового океана, способность наносить мощные ракетно-ядерные удары по важным в военном отношении объектам противника и наиболее эффективно вести боевые действия против боевых надводных кораблей, подводных лодок, транспортов и судов противника. Они обладают способностью действовать подо льдами Арктического бассейна и малой зависимостью от гидрометеорологических условий в районе боевых действий.
Сегодня субмарины различных классов продолжают нести боевое дежурство и боевую службу в рамках системы обеспечения национальной безопасности России. Наличие современного подводного флота позволяет России оставаться в числе крупнейших морских держав. Поэтому строительство подводных лодок в нашей стране продолжается и сегодня. Последние несколько лет были отмечены закладкой нескольких стратегических и многоцелевых атомных подлодок. Три подводных крейсера стратегического назначения проекта «Борей» уже вошли в боевой состав, и до 2020 года его пополнят оставшиеся пять подлодок. Из семи строящихся многоцелевых подводных крейсеров проекта «Ясень» флоту был передан один. АПЛ этого проекта способны наносить удары по целям на суше и море крылатыми ракетами большой дальности.
Наряду со строительством подводных лодок четвертого поколения уже ведутся работы над созданием АПЛ пятого поколения.
В подводных силах России полным ходом идет обновление и неатомной составляющей — строятся дизель-электрические подводные лодки проекта «Варшавянка». За незаметность «Варшавянку» в НАТО называют «черной дырой в океане». Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.
В День моряка-подводника в главных базах и пунктах базирования флотов проходят торжественные мероприятия, на которых отдается заслуженная дань уважения всем поколениям подводников.
Традиционно День моряка-подводника отмечают не только военные, но и конструкторы, строители подводных лодок, судоремонтники — все, кто обеспечивает строительство, ремонт и поддержание боевой готовности подводного флота.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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