В ЮВО завершился окружной чемпионат по самбо среди команд соединений и воинских частей

В командном зачете победителями среди объединений стали общевойсковое объединение, а среди воинских частей — бригада управления округа, дислоцированные в Ростовской области

В Южном военном округе (ЮВО) завершился чемпионат округа по самбо среди команд соединений и воинских частей, который проходил на базе артиллерийского соединения ЮВО, дислоцированного в Адыгее . В командном зачете победителями среди объединений стали общевойсковое объединение, а среди воинских частей — бригада управления округа, дислоцированные в Ростовской области.

Второе и третье места заняли 4 армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Ростовской области, и общевойсковое объединение в Северной Осетии . Среди соединений и воинских частей второе место заняло соединение специального назначения, дислоцированное в Ростовской области, а третье — российская военная база в Армении

По итогам соревнований более 70 военнослужащих-спортсменов выполнили требования спортивных разрядов. По результатам чемпионата сформирована сборная команда военного округа, которая представит военный округ на чемпионате Вооруженных Сил РФ

Все участники соревнований являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по смешанным единоборствам.