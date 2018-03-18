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В ЮВО завершился окружной чемпионат по самбо среди команд соединений и воинских частей
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В ЮВО завершился окружной чемпионат по самбо среди команд соединений и воинских частей 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В командном зачете победителями среди объединений стали общевойсковое объединение, а среди воинских частей — бригада управления округа, дислоцированные в Ростовской области.
В Южном военном округе (ЮВО) завершился чемпионат округа по самбо среди команд соединений и воинских частей, который проходил на базе артиллерийского соединения ЮВО, дислоцированного в Адыгее. В командном зачете победителями среди объединений стали общевойсковое объединение, а среди воинских частей — бригада управления округа, дислоцированные в Ростовской области.
Второе и третье места заняли 4 армия ВВС и ПВО, дислоцированная в Ростовской области, и общевойсковое объединение в Северной Осетии. Среди соединений и воинских частей второе место заняло соединение специального назначения, дислоцированное в Ростовской области, а третье — российская военная база в Армении.
По итогам соревнований более 70 военнослужащих-спортсменов выполнили требования спортивных разрядов. По результатам чемпионата сформирована сборная команда военного округа, которая представит военный округ на чемпионате Вооруженных Сил РФ.
Все участники соревнований являются обладателями спортивных разрядов и званий не только по самбо, но и по смешанным единоборствам.
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