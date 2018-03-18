Панков рассказал о создании условий для голосования военных

Для военнослужащих созданы максимальные условия, чтобы большинство из них смогли проголосовать на выборах-2018. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.

Он отметил, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках.

«Около трёх процентов личного состава голосуют на специально организованных участках в воинских частях, обособленных и удаленных от населенных пунктах областях», — сообщил замглавы Минобороны