Ещё
Панков рассказал о создании условий для голосования военных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панков рассказал о создании условий для голосования военных 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Для военнослужащих созданы максимальные условия, чтобы большинство из них смогли проголосовать на выборах-2018. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков.
Он отметил, что основная часть военного электората голосует на общих избирательных участках.
«Около трёх процентов личного состава голосуют на специально организованных участках в воинских частях, обособленных и удаленных от населенных пунктах областях», — сообщил замглавы Минобороны.
За выборами Президента России следите в онлайн-трансляции «Парламентской газеты».
Парламентская газета: последние новости
Россия жёстко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску, сообщил Лавров В Минобороны рассказали о почти 4 тысячах проголосовавших досрочно военных и гражданских служащих Шойгу: военные и гражданские учёные должны вместе развивать технологии искусственного интеллекта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве173
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина274
Путин получил первое поздравление с победой на выборах42
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине28
Актер Добронравов госпитализирован38
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение