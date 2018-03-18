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«Адмирал Владимирский» завершило заход в Порт-Луи
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Судно ВМФ «Адмирал Владимирский» завершило заход в Порт-Луи Маврикия 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота (ОИС) "Адмирал Владимирский" завершило заход в Порт-Луи Маврикия, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту Роман Мартов.
"Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" завершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий). Неофициальный визит военного океанографа с 11 по 18 марта проходил в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", — сказал он.
Как отметил Мартов, в ходе визита экипаж "Адмирала Владимирского" пополнил запасы воды и продовольствия. В рамках культурной программы для российских моряков были организованы экскурсии по историческим местам Порт-Луи. Командование судна нанесло визиты властям Маврикия. На его борту прошли официальные мероприятия, на которых побывали делегации дипломатического представительства России в Маврикии. В течение трех дней "Адмирал Владимирский" был открыт для посещения для граждан и гостей Порт-Луи.
Мартов добавил, что по завершению неофициального визита "Адмирал Владимирский" перейдет на Сейшельские острова, где с деловым заходом посетит порт Виктория. Затем судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.
Пятнадцатого декабря 2017 года ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из постоянного места базирования Ленинградской военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО. Экипаж судна и участники экспедиции на его борту в рамках многомесячного похода должны выполнить гидрометеорологические наблюдения и откорректировать морские навигационные карты по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
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