Верховный главнокомандующий НАТО: Россия не сможет победить Альянс в войне

По мнению высокопоставленного американского военного, Соединенные Штаты НАТО уступают в военном отношении в Восточной Европе, но только с точки зрения концентрации наземных сил. Однако генерал Кертис Скапаротти (Curtis M. Scaparrotti), командующий Европейским командованием вооруженных сил Соединенных Штатов и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе не согласен с последним докладом исследовательской корпорации RAND, в котором говорится о том, что вооруженные силы Альянса будут разгромлены в результате российского наступления.

«Я не согласен с этим, — сказал Скапаротти, выступая 8 марта перед членами сенатского Комитета по делам вооруженных сил. — Если объективно посмотреть на НАТО, то эта организация обладает силой 29 наций. Усилия, которые предпринимаются в рамках НАТО, а также те усилия, которые предпринимаются здесь, в Соединенных Штатах, направлены на увеличение возможностей сдерживания, а в случае необходимости и возможностей обороны».

«На мой взгляд, часть их стратегии, прежде всего, если посмотреть на их доктрину, состоит в том, что они намерены действовать ниже уровня конфликта, пытаясь ослабить своего противника, — отметил Скапаротти. — И если в этом отношении все пойдет хорошо, то они будут способны ослабить позиции своего противника без единого выстрела. И я хотел бы сделать следующее заявление: по моему мнению, они имеют преимущество, даже в области обычных вооружений, и это обусловлено внутренними линиями, близостью расположения и размером вооруженных сил, что и было отмечено председателем, однако в долгосрочной перспективе НАТО обладает значительным преимуществом, которое признается оппонентами и которого они, на самом деле, опасаются».

В действительности, такие российские учения как «Запад» лишь подтверждают точку зрения Скапаротти.

«Что касается учений «Запад», то там было усилено то, что мы считаем их основным направлением с точки зрения доктрины, их подготовки, их модернизации, — отметил Скапаротти. — Они сосредоточили свое внимание на управлении и контроле как на стратегическом, так и на тактическом уровне, и мы видели это в ходе учений. Они сфокусировали свое внимание как на обычных, так и на ядерных вооружениях, как мы и ожидали. Они сфокусировали свое внимание как на наступательных, так и на оборонительных операциях, и они использовали такой подход, который, на мой взгляд, охватывает все общество. Они мобилизовали свой народ и так далее, в некоторых аспектах. И таким образом, с нашей точки зрения, это было усилением доктрины, за разработкой которой мы наблюдали в последние, я бы сказал, 10 лет. То есть, мы сделали подобные выводы в результате наблюдений. И это помогает нам размещать наши силы и готовить наши силы и, так сказать, разрабатывать наши планы, безусловно».

Однако Соединенные Штаты должны продолжить модернизацию своих вооруженных сил — в противном случае американские вооруженные силы в период до 2025 года будут сталкиваться со все большим вызовом со стороны России

«Я бы сказал — с учетом их модернизации и скорости этого процесса, а также с учетом того, что нам известно, — я бы сказал, что нам нужно поддерживать нашу модернизацию, которой мы уже начали заниматься, для того, чтобы сохранять наше превосходство в тех областях, в которых мы имеем это превосходство сегодня. Если мы этого не сделаем, то, с учетом темпов их модернизации нам, несомненно, будет брошен вызов почти во всех областях в военном отношении, скажем, в 2025 году».