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Новейшие дымовые гранаты делают танк невидимым
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Новейшие дымовые гранаты делают танк невидимым 

Мир24 11 часов назад
Фото: Мир24
Американские военные инженеры разработали новый тип дымовых гранат, которые позволяют делать танки и прочие боевые машины практически невидимыми и неуязвимыми, сообщает РИА «Новости».
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