Израильский истребитель нанес удар по сектору Газа

Рамаллах, 18 марта / Синьхуа / — Источник в силах безопасности Палестины сообщил, что истребитель Израиля ранним утром в воскресенье нанес удар по окраине города Газа в центральной части сектора Газа.

Источник, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что израильский истребитель F-16 выпустил более десяти реактивных снарядов по окрестностям завода на востоке города Газа. Человеческих жертв не было, однако близлежащие дома и сам завод получили серьезные повреждения.

По словам очевидцев, местные вооруженные лица в зоне бомбардировки открыли огонь по израильскому истребителю. После удара местные боевики запретили журналистам приближаться к месту бомбардировки. —0—