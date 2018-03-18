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Израильский истребитель нанес удар по сектору Газа
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Израильский истребитель нанес удар по сектору Газа 

ИА Синьхуа 11 часов назад
Рамаллах, 18 марта /Синьхуа/ — Источник в силах безопасности Палестины сообщил, что истребитель Израиля ранним утром в воскресенье нанес удар по окраине города Газа в центральной части сектора Газа.
Источник, пожелавший сохранить анонимность, отметил, что израильский истребитель F-16 выпустил более десяти реактивных снарядов по окрестностям завода на востоке города Газа. Человеческих жертв не было, однако близлежащие дома и сам завод получили серьезные повреждения.
По словам очевидцев, местные вооруженные лица в зоне бомбардировки открыли огонь по израильскому истребителю. После удара местные боевики запретили журналистам приближаться к месту бомбардировки. —0—
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