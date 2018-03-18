Разведчики оседлали железных «Мустангов»

На вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО) поступили новейшие высокозащищенные и высокоскоростные бронеавтомобили.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ЗВО, эти машины на базе КамАЗ-5350 могут передвигаться по сильнопересеченной местности, отличаются повышенной надежностью и увеличенным классом защиты военнослужащих от взрывных устройств. Скорость движения бронеавтомобиля «Мустанг» обеспечивает 260-сильный дизельный двигатель, который позволяет развивать скорость до 100 км/ч по пересеченной местности. Запас хода машины — до 1 500 километров. В защитной бронекапсуле может размещаться группа из 12 военнослужащих или несколько тонн груза.

Узлы этих трехосных переднемоторных автомобилей с постоянным полным приводом (6x6), управляемыми передними колесами и сближенными двумя задними осями военных грузовиков максимально унифицированы как внутри серии, так и с стандартными автомобилями, сходящими с конвейера КамАЗа. А о качестве машин для армии говорит тот факт, что сборка «Мустангов» осуществляется в экспериментальном цехе — там же, где собираются и грузовики для престижных «дакаровских» гонок!

Армейские автомобили семейства «Мустанг» защищены методом «открытого» бронирования по 5-а классу. Броня обеспечивает защиту экипажа, десанта и перевозимого груза от поражения стрелковым оружием, осколков снарядов и мин. Бронемашины выдерживают даже попадание 30-мм снарядов и подрыв на самодельных взрывных устройствах, оснащенных несколькими килограммами взрывчатых веществ. На базу грузовых автомобилей «Мустанг» смонтирован бронемодуль ММ-501, позволяющий перебросить разведгруппы и организовать действия в тылу противника, а также осуществлять сопровождение колонн, обеспечивать действия в населенных пунктах и перевозку специальных грузов.

Этот защищенный многофункциональный модуль каркасно-панельной конструкции снабжен задними распашными дверьми и оборудованными бойницами (для ведения стрельбы в движении) восемью смотровыми окнами. На крыше модуля установлены два круглых аварийных люка. Кстати, оборудованный всеми необходимыми системами жизнеобеспечения, при снятии с автомобильной платформы бронемодуль ММ-501 может быть использован как стационарный блокпост.

«Мустанги» для разведчиков — это только малая часть из запланированных в 2018 году поставок в соединения и воинские части Западного военного округа новейших образцов вооружения и военной техники (ВВТ). В частности, в этом году артиллерийские части ожидают поступление более 40 единиц гаубиц «Мста-СМ», которые предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, пунктов управления, фортификационных сооружений и для препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Также запланировано поступление двенадцати самоходных гаубиц «Мста-С», более десяти противотанковых ракетных комплексов «Штурм» со сверхзвуковой ракетой «Кокон» и двенадцать 120-мм минометных комплексов «Сани». Кроме того, в мотострелковые части поступит более сорока единиц модернизированных бронетранспортеров БМП-2.

В результате плановой поставки ВВТ в 2017 году доля современных и новейших образцов вооружения и военной техники в Западном военном округе составила более 50 процентов. А дислоцированная в Подмосковье гвардейская танковая армия ЗВО была обеспечена новыми танками на 100 процентов.

*** Разведчики ЗВО готовятся к чемпионату по тактической стрельбе

Военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа приступили к отработке приемов ведения боя группой на различных участках местности. В ходе тренировок разведчики выполняют комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия, распределением целей среди военнослужащих и выполнением одиночной или частичной перезарядки оружия. Групповая стрельба ведется из длинноствольного и короткоствольного оружия по мишенным комплексам на расстоянии от 5 до 250 метров.

Особенностью выполнения упражнений для разведчиков стала отработка смены высот стрельбы и слаженность перемещения группы на рубежи ведения огня. Прием позволяет увеличивать общий темп стрельбы, создавать условия для прикрытия членов разведгруппы, а также выбирать время на перезарядку оружия. Все это повышает живучесть группы в боевых условиях. Тренировки проходят в рамках отборочных соревнований к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе среди подразделений специальной и войсковой разведки.

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