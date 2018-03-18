В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе прошел весенний курсантский бал

Для участия в мероприятии, организованном командованием Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, были приглашены девушки из севастопольских институтов и колледжей.

В Доме офицеров Черноморского флота состоялся курсантский бал, организованный командованием Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

В течение месяца курсанты военного вуза репетировали танцевальную программу, в которую вошли полонез, вальс, мазурка, падеграс и бальная игра «Ручеек», которые они и станцевали со своими партнёршами под аплодисменты гостей мероприятия.

В традиционном бале, обязательный репертуар которого состоял из 16 танцев, приняло участие около двухсот пар.

Для участия в курсантском балу были приглашены девушки из севастопольских институтов и колледжей. Как и много лет назад, вечер завершился новыми знакомствами и ухаживаниями. Курсантам даже продлили увольнение, чтобы они смогли сопроводить своих спутниц домой.