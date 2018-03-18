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В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе прошел весенний курсантский бал
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В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе прошел весенний курсантский бал 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Для участия в мероприятии, организованном командованием Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова, были приглашены девушки из севастопольских институтов и колледжей.
В Доме офицеров Черноморского флота состоялся курсантский бал, организованный командованием Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.
В течение месяца курсанты военного вуза репетировали танцевальную программу, в которую вошли полонез, вальс, мазурка, падеграс и бальная игра «Ручеек», которые они и станцевали со своими партнёршами под аплодисменты гостей мероприятия.
В традиционном бале, обязательный репертуар которого состоял из 16 танцев, приняло участие около двухсот пар.
Для участия в курсантском балу были приглашены девушки из севастопольских институтов и колледжей. Как и много лет назад, вечер завершился новыми знакомствами и ухаживаниями. Курсантам даже продлили увольнение, чтобы они смогли сопроводить своих спутниц домой.
Состоявшийся курсантский бал является уже четвёртым за два года и является одной из традиций Севастополя, как города, в котором проходит обучение и становление будущих офицеров ВМФ России.
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