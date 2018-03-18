В Южном военном округе по итогам смотра-конкурса определились лучшие военные комиссариаты

Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.

Ставропольского края и Республики Адыгея. В номинации конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва среди субъектов РФ на территории ЮВО в 2017 году добились высоких показателей военные комиссариаты Волгоградской области

Лучшие результаты в организации воинского учета показали военные комиссариаты Ростовской области , Ставропольского края и Волгоградской области.

Награждение победителей в различных номинациях пройдет в конце марта в Ростове-на-Дону.

Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.