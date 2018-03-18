В Южном военном округе по итогам смотра-конкурса определились лучшие военные комиссариаты 

Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.
В Южном военном округе (ЮВО) подведены итоги деятельности военных комиссариатов субъектов РФ, добившихся высоких показателей в работе в 2017 году и победивших в различных номинациях смотра-конкурса Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГОМУ ГШ ВС РФ).
В номинации конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва среди субъектов РФ на территории ЮВО в 2017 году добились высоких показателей военные комиссариаты Волгоградской области, Ставропольского края и Республики Адыгея.
Лучшие результаты в организации воинского учета показали военные комиссариаты Ростовской области, Ставропольского края и Волгоградской области.
Награждение победителей в различных номинациях пройдет в конце марта в Ростове-на-Дону.
Подобные конкурсы проводятся ежегодно и направлены на улучшение качества подготовки граждан к военной службе и обеспечение полноценной и качественной организации процесса призыва на военную службу.