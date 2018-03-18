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В ЗВО началась подготовка разведчиков к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе
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В ЗВО началась подготовка разведчиков к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе тренировок разведчики выполняют комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия, распределением целей среди военнослужащих и выполнением одиночной или частичной перезарядки оружия.
Военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской и Тамбовской областях приступили к отработке приемов ведения боя группой на различных участках местности.
В ходе тренировок разведчики выполняют комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия, распределением целей среди военнослужащих и выполнением одиночной или частичной перезарядки оружия. Групповая стрельба ведется из длинно— и короткоствольного оружия по мишенным комплексам на расстоянии от 5 до 250 м.
Особенностью выполнения упражнений для разведчиков стала отработка смены высот стрельбы и слаженность перемещения группы на рубежи ведения огня. Прием позволяет увеличивать общий темп стрельбы, создавать условия для прикрытия членов группы и выбирать время на перезарядку оружия, что повышает живучесть группы в боевых условиях.
Тренировки проходят в рамках отборочных соревнований к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе среди подразделений специальной и войсковой разведки.
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