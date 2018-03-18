В ЗВО началась подготовка разведчиков к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе

В ходе тренировок разведчики выполняют комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия, распределением целей среди военнослужащих и выполнением одиночной или частичной перезарядки оружия.

Военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в Нижегородской и Тамбовской областях приступили к отработке приемов ведения боя группой на различных участках местности.

В ходе тренировок разведчики выполняют комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия, распределением целей среди военнослужащих и выполнением одиночной или частичной перезарядки оружия. Групповая стрельба ведется из длинно— и короткоствольного оружия по мишенным комплексам на расстоянии от 5 до 250 м.

Особенностью выполнения упражнений для разведчиков стала отработка смены высот стрельбы и слаженность перемещения группы на рубежи ведения огня. Прием позволяет увеличивать общий темп стрельбы, создавать условия для прикрытия членов группы и выбирать время на перезарядку оружия, что повышает живучесть группы в боевых условиях.

Тренировки проходят в рамках отборочных соревнований к всеармейскому чемпионату по тактической стрельбе среди подразделений специальной и войсковой разведки.