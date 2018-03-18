С начала текущего года беспилотники Южного военного округа провели в небе более 300 часов

Повышение интенсивности полетов связано с привлечением расчетов БЛА практически на все мероприятия боевой подготовки войск округа, проводимые с начала года.

Более 300 часов провели в небе беспилотные летательные аппараты Южного военного округа (ЮВО) с начала 2018 года. Это почти на 50 часов превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Повышение интенсивности полетов связано с привлечением расчетов БЛА практически на все мероприятия боевой подготовки войск округа, проводимые с начала года. В частности, беспилотники применялись во время боевых стрельб на этапе слаживания отделений, а также на занятиях по вождению боевых машин.

Также БЛА используются во время тактических учений с артиллеристами, на полевых тренировках войск радиационной, химической и биологической защиты и подразделений войсковой разведки. Кроме того, БЛА регулярно применяются для ведения разведки и корректирования огня и для контроля и объективной оценки обучаемых подразделений.

Ранее с БЛА были проведены регламентные работы. При этом помимо планового технического обслуживания некоторые образцы техники также прошли модернизацию, в результате чего были оборудованы приборами ночного видения, тепловизорами и другой специальной аппаратурой.