Военнослужащие ЦВО на учении под Самарой применили новейшую технику для маскировки завода от авиации противника

Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) на тактико-специальном учении под Самарой применили 9 новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗа для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника.

С помощью термодымовых машин, которые поступили в подразделения 2-й общевойсковой армии в конце прошлого года, была создана сплошная аэрозольная завеса в радиусе 6 тыс. кв. м., в результате чего объект около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.

Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО, в котором принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц техники.