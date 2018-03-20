Ещё
Военнослужащие ЦВО на учении под Самарой применили новейшую технику для маскировки завода от авиации противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военнослужащие ЦВО на учении под Самарой применили новейшую технику для маскировки завода от авиации противника 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО.
Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) на тактико-специальном учении под Самарой применили 9 новейших термодымовых машин ТДА-3 на базе КамАЗа для аэрозольной маскировки завода от авиации условного противника.
С помощью термодымовых машин, которые поступили в подразделения 2-й общевойсковой армии в конце прошлого года, была создана сплошная аэрозольная завеса в радиусе 6 тыс. кв. м., в результате чего объект около одного часа оставался недоступным для средств визуальной разведки и систем наведения ракет авиации условного противника.
Учение проходило на Чапаевском полигоне в рамках заключительного этапа месячного лагерного сбора войск РХБ защиты ЦВО, в котором принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц техники.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт рассказал, что грозит запаснику за уклонение сборов Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130 Экипаж корабля противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов» прибыл в Санкт-Петербург для прохождения цикла подготовки
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России79
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Отец Литвиненко назвал убийцу сына137
Россияне приготовились затянуть пояса386
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение