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В Приморском крае специалисты войск РХБ защиты совместно с военными полицейскими ВВО отразили нападение на колонну группы условных террористов
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В Приморском крае специалисты войск РХБ защиты совместно с военными полицейскими ВВО отразили нападение на колонну группы условных террористов 

ТК «Звезда» 15 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие успешно отразили нападение группы условных террористов при следовании колонны техники на марше.
В Приморском крае состоялось совместное тактико-специальное учение с военнослужащими соединения войск РХБ защиты и военной полиции Восточного военного округа.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация при которой условные террористы применили химическое оружие вблизи одного из населенных пунктов.
Специалисты войск РХБ защиты выдвинулись в заданный район с целью провести наземную разведку местности, произвести забор проб грунта и осуществить дозиметрический и химический контроль.
Находясь на марше, колонна техники была атакована условной диверсионно-разведывательной группой, устроившей засаду, с целью воспрепятствовать выполнению специалистами войск РХБ защиты поставленных задач.
Военнослужащие отработали задачи по занятию обороны, взаимодействию между подразделениями, применению различных тактических приемов, используемых при отражении нападения на колонну.
В ходе учебного боя условные диверсанты были уничтожены, колонна продолжили движение в заданный район.
После прибытия в район военнослужащие выполнили мероприятия по контролю за РХБ обстановкой, учебную дезактивацию источников химической опасности с последующей обработкой военной техники и обеззараживанием местности.
К мероприятиям боевой подготовки привлекалось около 50 человек, было задействовано более 10 единиц техники, в том числе специальные тепловые машины ТМС-65У, авторазливочные станции АРС-14КМ, разведывательные химические машины РХМ-6, БТР-80.
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