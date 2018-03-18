В Приморском крае специалисты войск РХБ защиты совместно с военными полицейскими ВВО отразили нападение на колонну группы условных террористов

Военнослужащие успешно отразили нападение группы условных террористов при следовании колонны техники на марше.

Приморском крае состоялось совместное тактико-специальное учение с военнослужащими соединения войск РХБ защиты и военной полиции Восточного военного округа.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, была смоделирована ситуация при которой условные террористы применили химическое оружие вблизи одного из населенных пунктов.

Специалисты войск РХБ защиты выдвинулись в заданный район с целью провести наземную разведку местности, произвести забор проб грунта и осуществить дозиметрический и химический контроль.

Находясь на марше, колонна техники была атакована условной диверсионно-разведывательной группой, устроившей засаду, с целью воспрепятствовать выполнению специалистами войск РХБ защиты поставленных задач.

Военнослужащие отработали задачи по занятию обороны, взаимодействию между подразделениями, применению различных тактических приемов, используемых при отражении нападения на колонну.

В ходе учебного боя условные диверсанты были уничтожены, колонна продолжили движение в заданный район.

После прибытия в район военнослужащие выполнили мероприятия по контролю за РХБ обстановкой, учебную дезактивацию источников химической опасности с последующей обработкой военной техники и обеззараживанием местности.

К мероприятиям боевой подготовки привлекалось около 50 человек, было задействовано более 10 единиц техники, в том числе специальные тепловые машины ТМС-65У, авторазливочные станции АРС-14КМ, разведывательные химические машины РХМ-6, БТР-80.